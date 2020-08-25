3大產業景氣 7月紅火

台灣經濟研究院25日公布最新製造業、服務業與營建業廠商估測景氣的調查結果，7月三大產業營業氣候測驗點都出現驚人成長，其中製造業測驗點96.32點是今年以來新高，服務業95.14點是2019年6月以來新高，營建業108.43點更是2011年7月以來最高水準。

台經院長張建一指出，隨著歐美地區解封，經濟活動趨於正常，使得海外客戶先前遞延的訂單釋出，7月傳產出口、外銷訂單與生產表現皆較6月為佳，尤其電子業獨強，上游到下游都很明顯好轉，成衣及服飾業、橡膠製品、鋼鐵基本工業與機械產業等傳統產業，看好當月景氣表現，機械業也恢復正成長，帶動製造業景氣回溫。

台經院景氣預測中心副主任邱達生表示，服務業方面，適逢暑假出遊旺季，由於邊境管制尚未解除，國旅市場商機大爆發，振興券上路發揮激勵效果，有助於提升民眾消費信心。此次的服務業調查部分，證券業、保險業與運輸倉儲業，都有超過七成以上的廠商看好7月景氣，而零售業與餐旅業看好當月景氣的比例，亦明顯較看壞的比例為高。

台經院服務業營業氣候測驗點，7月來到95.14點，已連續第四個月上揚，明確脫離3、4月間全球疫情最高峰所造成的景氣谷底。邱達生指出，接下來各級學校開學在即，影響零售業與餐旅業等未來半年的景氣動能，此波回升力道恐將放緩。

邱達生提醒，還需考量政府振興刺激經濟效果逐漸淡化，加上全球疫情反覆不定，中美科技戰角力更加激烈，多項影響經濟的不確定因素仍高，故多數服務業廠商對於未來半年景氣看法轉趨保守，僅有電信服務業與運輸倉儲業對於未來半年景氣看好的比例仍然較高。

張建一分析， 7月製造業營業氣候測驗點呈現連續第三個月上揚的態勢，認為7月景氣為「壞」的廠商比率降到二成，認為7月景氣為「好」的比率增加到三成以上，多數是傳產業認為景氣改善的占比較高，整體製造業廠商對未來半年景氣的看法，除了運輸工具業廠商看壞比例較高外，其餘廠商多以持平看待。