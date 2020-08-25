川揚菜系名店「銀翼餐廳」公告將暫停營業

繼永康街「高記」之後，位在台北市金山南路、歷史同樣超過一甲子的「銀翼」餐廳25日亦傳出在門口張貼將暫停營業公告，員工表示主要原因是內部整修，另亦有消息指出，「銀翼」暫停營業可能與「高記」都是部份空間違規營業，惟記者去電總經理查證始終聯絡不上，真正原因不明。

銀翼餐廳的前身是空軍新生社飲食部，當時的空軍官校在杭州筧橋，民國二十六年七七事變後，國民政府遷都重慶，空軍也跟著遷到了內地，空軍的大本營從江淮入川，而空軍的廚師們也跟著走，便開始融合了兩地的菜系。1949年國民政府再度遷都台北，空軍也隨國民政府遷台，隸屬空軍新生社，後改制為民營，因此，這支獨特的「川揚菜」也就跟著到台灣來落地生根。

銀翼餐廳本來是專門招待空軍將領，開放民營後為紀念這段歷史，不忘空軍根源，所以是以空軍軍徽上翱翔高空的銀色雙翼為名，取名為「銀翼」。銀翼在台北已經陪伴著眾多的顧客走過將近70個年頭，始終堅持以古老傳統的川、揚菜系之美味佳餚呈現，讓在銀翼餐廳享用過美食的饕客，都可以細享每道料理所蘊含的歷史與美味

銀翼餐廳主要客人多是「老客人」，鑑於商圈移轉且為了迎合餐飲趨勢並開拓年輕世代客層，銀翼餐廳曾規畫前進台北信義區，並在百貨商場插旗展店，但因百貨公司包底抽成條件超乎預期，最後作罷。今年3、4月時，新冠疫情最嚴重時，市場亦曾傳出銀翼將歇業熄燈消息，結果並沒有。如因國內疫情受控，外食餐飲市場因報復性消費快速回溫，銀翼餐廳卻傳出將「暫停營業」，極可能真的只是「暫停」，俟問題解決後即可望復業。

銀翼餐廳違反建築法 北市府：8月底未改善斷水電

台北市建管處今天表示，金山南路2段「銀翼餐廳」原核准用途1樓為店舖、2樓辦公室，業者改成餐廳，裁罰2次未改善，要求8月底回復原用途，否則依建築法連罰，斷水斷電。

北市府建築管理工程處表示，位於金山南路2段的銀翼餐廳是民國69年領有使用執照，核准用途1樓為店舖、2樓為辦公室，土地使用分區為「商三特」。

建管處指出，市府在108年執行公安聯合稽查，發現1樓、2樓皆改為餐廳，營業面積超過300平方公尺，業者依法應申請變更使用執照，後續也依建築法先裁罰新台幣6萬元，但業者不服原處分提起訴願，經市府訴願會決議處分無誤，予以駁回。

建管處表示，去年至今年，共裁罰業者2次，累計金額達30萬元，已通知業者限期8月底改為原核准用途或補辦手續，否則連續處罰外，並執行斷水斷電。

永康街「高記」餐廳因核准建物用途有變動，建管處經開罰業者未改善，要求8月底前回復成1樓為店舖，2、3樓為住宅，否則依建築法罰30萬元，斷水斷電，餐廳最快恐月底熄燈。

據「銀翼」餐廳官網介紹，餐廳前身是空軍新生社飲食部，是專門招待空軍將領，開放民營後為紀念歷史不忘空軍根源，以空軍軍徽翱翔高空銀色雙翼為名，取名銀翼。銀翼在台北已陪伴眾多顧客走過近70個年頭，堅持呈現古老傳統川揚菜系美味佳餚。（中央社）

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