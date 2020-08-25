台商回流不停歇！ 工業地產有望穩定成長

台商回流步調持續，帶動工業地產熱，今年上半年交易達新台幣396億元。商仲表示，在低利環境下，預估將刺激更多台廠加碼投資台灣，工業地產市場將有望維持穩定成長。

世邦魏理仕今天發布「2020年上半年台灣工業地產市場報告」，台灣上半年包含土地、廠房廠辦等工業地產交易達新台幣396億元，其中，工業土地上半年成交額187.3億元，較去年同期成長21.1%。

世邦魏理仕分析，全球供應鏈持續轉移，台商加強全球布局，將部分產能遷回台。自用型買方今年積極搶進工業地產，不畏疫情衝擊，上半年共投入259億元購買工業土地、廠房及廠辦，舉例來說，像是萬海航運斥資22.29億元買下內湖廠辦，和碩斥資13億元買下桃園龜山區萬坪廠房等。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，上半年共有27家台商獲准回台投資，多數業者選擇於現有廠區內擴產，不過，也有部分廠商新購入土地或廠房，以滿足營運需求。

他說，雖然肺炎恐有再度升溫疑慮，不過在低利環境下，以電子業為首的自用型買方將持續尋找適合擴廠地點，預將刺激更多台廠加碼投資台灣，預估台灣未來數季工業地產市場可望維持穩定。

另外，世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學也說，疫情意外刺激宅經濟發酵，推動電商加速成長，帶動物流設施需求上揚，例如統一企業買下樹谷園區2萬5800坪土地，預計作為集團倉儲物流園區，預期工業地產買賣動能未來數季將維持穩定。

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