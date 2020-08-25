匯僑設計新上市 啟動蜜月期

匯僑設計(6754)一早擊鼓上市，開盤價即大漲35%、每股逾60元，匯僑設計以45元掛牌上市，競拍最高曾得標70元，加上上半年疫情干擾有限，每股純益仍達1.32元，強勢啟動蜜月期。

匯僑設計為裝潢界老字號逾40年歷史，也是業界少數能整合統包，從設計─建造，設計、採購、施工總承包的大型工程的室內裝修業者。專精於提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務。

公司客戶包括國際精品同業、購物中心、飯店、機場、企業與公共空間經營者，一系列著名作品包含台北101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari在中、港、台的精品零售店、Apple(美)與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati展示中心、Tesla(美)台灣總部、鼎新台中軟體營運總部、鼎捷上海總部、台積電與旺宏電子展廳及廠辦等。

去年營收為42.2億元，稅後淨利為2.05億元，每股盈餘為3.67元，今年上半年營收15.53億元，淨利7894萬元，EPS來到1.32元。

目前匯僑設計業務範圍不但已涵蓋精品零售店面、高星級飯店、購物中心、商務空間等領域，業務區域，亦從台灣地區延伸至中國大陸、港澳、亞太地區、歐洲、北美國家等地區，逐步將業務拓展邁向全球化。

今年度雖因新冠肺炎疫情肆虐全球精品業，但匯僑設計在嚴謹的防控措施下，積極全面復工復產，今年上半年度營運及獲利受疫情影響不大。

未來除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦外，分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，將帶動商辦裝修需求增加，另都更危老改建政策推動及高齡化社會常照和醫療健康相關產業發展等，亦為裝修市場提供新的成長動能。