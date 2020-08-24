柯拔希 籲政府發機械振興券救產業

台灣機械工業公會理事長柯拔希24日表示，紓困是給需要的人，振興產業及經濟是給所有的人，他呼籲政府，鼓勵企業新購或汰換設備給予20％～30％補助款，機械業有訂單、又可活絡國家經濟，政府也可增加稅收，形同發放「機械振興券」！

柯拔希表示，政府提供紓困2.0、3.0是給有需要的人，振興經濟及產業則是給所有的人，機械公會也曾建議政府比照日本等國，對企業購買設備給予投資抵減25％，目前政府僅給5％投資抵減，將在明或後年到期。

由於疫情不知道還要延續多久，他呼籲政府，援用紓困條例，對廠商購買設備給予二至三成補助金，形同發「機械振興券」，可刺激企業買設備意願，對機械業訂單有立竿見影效果。廠商購買設備可促進投資，可降低成本及提升效率，更具國際競爭力，進而振興經濟，政府也可增加稅收。

柯拔希說，機械公會彙總統計，台灣機械設備前七月出口值144.8億美元，年減10％，檢量測設備可應用半導體後半段、電子業及重視品管及品質等相關行業，需求愈來愈多，尤其無人化工廠可取代人工檢查及檢測，前七月出口值20.18億美元，躍升為台灣機械設備外銷首位，年成長5.1％；而涵蓋半導體前端製造的電子設備，前七月出口值19.19億美元，年增2.5％，排名第二。

柯拔希指出，前七月工具機出口值12.74億美元，年減少32.1％，比較辛苦，今年工具機出口衰退，但內需成長，主因是許多工具機廠都生產標準機，因市場觀望而受影響，但生產客製化及智慧化機台的工具機業者沒有競爭對手，接單還不錯；至於工具機內需市場成長是台商回流、疫情造成企業只能在國內活動所致。

他表示，聽到許多機械業反映，業者各自找到出貨及裝機方法，透過數位科技，數位交機及遠距視訊洽談訂單等方式，加上機械設備剛性需求仍在，前七月檢量測設備及電子設備出口均成長，8月塑橡膠機械設備等剛性需求慢慢恢復，今年機械產業景氣及出口，沒有外界預期悲觀，力拚機械設備全年出口持平。