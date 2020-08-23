馬步蹲7年 老牌化工廠變身防疫國家隊

8月3日，長興宣布獲得疾管署COVID-19抗體快篩試劑授權，成為台灣首家獲得疾管署授權廠商，消息一出，帶動股價狂飆，讓這家沉潛低調多年的老牌化工廠，在疫情蔓延時，瞬間被推上了浪尖。

長興材料以亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻供應商聞名；儘管已經在業界闖出名號，做出一番成績，但原地踏步是企業經營致命傷，長興除了向電子材料靠攏，也持續投入研發新項目，於2013年開始布局生醫領域。

從跨足生醫，到今年搶下2019冠狀病毒疾病抗體快篩試劑授權的頭香，長興材料總經理毛惠寬接受中央社記者專訪時坦言，過程並非一帆風順，甚至徬徨無措的時刻居多，「前兩年時，甚至開始討論何去何從？」

毛惠寬回憶，過去幾年的代表作，應是與衛生福利部疾病管制署（CDC）合作的登革熱試片，由於可以快速辨認型別，十分符合CDC防疫上的需求，但礙於市場需求有限，這項產品並未對公司營收有貢獻。

布局生醫之路，長興走得辛苦，銷售瓶頸始終難以突破，毛惠寬苦笑說，好幾次去董事會報到，就是因為成果難以商業化，無法替公司營收進補，「我們也是很掙扎」。

蹲了數年馬步，長興扎下深厚基礎，今年初2019冠狀病毒（COVID-19）疫情意外成為突破的轉折點；長興接獲CDC「徵召」後，即刻投入研發，7年練功換來捷報，短短10天，就走完2019冠狀病毒疾病快篩試劑開發送審，速度令人驚嘆。

生醫界黑馬 磐石艦篩檢扛起重任

2020年對長興而言是奇幻年度，疫情固然對上半年營運造成影響，卻讓原本思考退場的生醫團隊找到新的突破點，多年練功累積的基礎派上用場，一舉拿下疾管署2019冠狀病毒疾病抗體快篩試劑首家授權，激勵股價直奔漲停，躋身「檢測概念股」。

「沒有前面的練功，現在不會有這個機會」，毛惠寬露出笑容，難掩苦盡甘來後的喜悅。

生醫領域半路出家，考量資源、技術門檻、人力後，決定聚焦體外試劑，開發相關膜材、酵素試劑，也做了特用蛋白並專注研製配方，雖然沒能帶來營業額，甚至徘徊於退場邊緣，但前期投入的心力，終在今年這場抗疫大戰拿下一城。

「加上週六日花了10天，大家一直一直在Try」，長興新產品研發部主任研究員王璽凱說，團隊很辛苦，但覺得人生有幸能夠貢獻國家的機會不多，大家很認真打這場仗，才能很快作出成績。

長興短短10天成功送出2019冠狀病毒疾病抗體快篩試劑，但畢竟才剛跨出第一步，只能關起門來分享喜悅。

4月時，敦睦艦隊（磐石艦）爆出群聚感染，國內人心惶惶，中央流行疫情指揮中心以最快速度，替全船377人進行抗體採檢，並展開疫調；疫情指揮中心5月下旬公布群聚疫情調查結果後，業界才悄悄傳開，在全艦篩檢中扛起重任、提供病毒抗體快篩試劑的要角，就是長興。

疫情爆發以來，生醫產業如同搭上特快車，國家衛生研究院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法、台康生技等廠商，均在第一時間積極投入研發抗疫行列，更屢傳捷報，因此儘管長興試劑在磐石艦染疫事件中建功，只是石頭投入池塘，激起小小漣漪。

直到8月3日下午，長興以新聞稿宣布獲得疾管署2019冠狀病毒疾病抗體快篩試劑授權，不只是國內第一家獲得疾管署授權此技術廠商，產品也已進入量產階段，待取得快篩試劑專案製造後，就可協助國內外防疫應用。

業界開始認識到，長興這家老牌化工廠確實不一樣了。

雖然長興在嘗試新領域上，有年輕世代企業的冒險精神，但作風上仍保有老牌企業的務實穩健。毛惠寬直言，在不是很有把握狀況下，公司不會任意宣布成績，因此會讓外界有「感覺好像比別人慢了好幾個月」印象，但事實上進度一直都在掌握中。

其實長興這次表現，連自家董事長高國倫也意外，快篩試劑通過CDC授權，員工向他報喜後的第一反應竟是「你們也會成功啊？」

快篩是戰場前線 台廠跑得慢不見得是輸家

新型冠狀病毒疫情改寫全球政經局勢，卻讓生醫產業受到前所未有的重視，各國防疫供應鏈均投入研發量產的軍備競賽；在這場抗疫大戰中，想要化被動為主動，勢必得先找出敵人，快篩就是戰場前線。

今年疫情大規模爆發以來，快篩試劑成為兵家必爭之地，中國早早就搶攻快篩市場、韓國則因境內大規模感染，政府與產業界齊心，激出最大檢疫能量，成功減緩疫情蔓延，韓國外交部4月初也說，已有121國就病毒篩檢向韓國尋求協助。

台灣是不是已經喪失先機，面對外界最常見的疑惑，長興開發部產業規畫經理陳玟瑾態度坦然，她表示，4、5月市場確實充斥中國的試劑，但經過這段時間，市場看到的是各國都在搶MIT（Made In Taiwan）產品。

陳玟瑾解釋，疫情是各國政府的共同敵人，防疫物資的採購都是政府出面，除了考量預算、疫情發展，品質也相當重要，「我們進入得晚，但東西是好的」。

隨著疫情進入延長賽，甚至被認為可能「流感化」，陳玟瑾對於快篩試劑未來市場需求相當樂觀，「現在是賣方市場」。

長興冠狀病毒抗體快篩試劑除了拿到台灣FDA的緊急使用授權（EUA）認證，也已經註冊歐盟CE標示，陳玟瑾說，初期市場拓展會優先以接受CE標示的國家，或歐盟當地國家；目前接觸到的需求動輒百萬劑，現正積極建置產能，同時少量出貨，規劃今年12月底前，月產能達百萬劑，目標明年第1季自製產能可望擴大到300萬劑，明年底1100萬劑。

長興的生醫布局看似前景可期，有望成為獲利新動能，但因台灣防疫進入延長賽，政府不敢鬆懈，持續徵召防疫關鍵物資，也包含長興生產的快篩試劑，因此現階段生醫依舊未能進入獲利階段，只能說「冬雪初融」。

儘管如此，毛惠寬笑說，現在是抱著「做公益」的心態，畢竟能有機會加入國家隊，為社會做出貢獻，其實心情相當振奮，未來當然在商言商，但「現在還沒走到那個階段」。