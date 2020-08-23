8/23前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/24 (一)
|＊主計總處發布7月失業率
＊經濟部發布工業生產指數與批發零售、餐飲業營業額
＊央行公布7月貨幣總計數
＊央行公布7月銀行消費者暨建築貸款餘額
＊高雄新任長陳其邁就職
＊臺北臺中米其林指南2020公布
|8/25(二)
|＊觀光局公布7月國際旅客來台情況
＊賦稅署記者會
＊台灣經濟研究院公布8月景氣動向調查
＊台灣併購與私募股權協會〈2020國際投資論壇〉
|8/26(三)
|＊華碩ZF7發表會
|8/27(四)
|＊國發會公布7月景氣燈號
＊央行公布7月退票統計
＊中大台灣經濟研究中心公布8月台灣消費者信心指數CCI
|8/28 (五)
|＊台灣區工具機暨零組件公會理監事會
＊匯豐中華投信新基金上市記者會
國際財經焦點
|8/24(一)
|＊美國7月芝加哥採購經理人指數
|＊新加坡7月通貨膨脹率
|＊以色列央行利率決議
|8/25(二)
|＊美國7月新屋銷售
|＊德國8月Ifo信心指數、第二季GDP
|＊韓國8月消費者信心指數
|＊巴西7月經常帳
|8/26(三)
|＊美國7月耐久財訂單
|＊新加坡7月工業生產指數
|＊日本6月經濟領先指數
|8/27(四)
|＊美國上週初領失業救濟金人數、7月待售屋銷售
|＊法國8月商業信心指數
|＊英國7月汽車生產
|＊韓國央行決策會議
|8/28(五)
|＊美國8月密西根消費者信心指數(修正值)、7月個人所得支出
|＊加拿大第二季GDP
|＊歐元區8月消費者信心指數
陸港澳焦點
|8/24(一)
|中概股雲米、360金融公布半年報
|港股康師傅公布半年報
|農夫山泉將在港正式招股
|8/25(二)
|港股達芙妮、海底撈、碧桂園、安踏公布半年報
|陸國有五大行存量房貸的利率統一轉為LPR
|8/26(三)
|港股小米、美圖、呷哺呷哺、雷蛇、蒙牛公布半年報
|8/27(四)
|7月規模以上工業增加值
|港股中芯國際、復星國際、聯想、萬科公布半年報
|中概股嗶哩嗶哩公布半年報
|8/28(五)
|港股中興通訊、比亞迪、國航、南航公布半年報
|「2020亞布力中國企業家論壇夏季高峰會」在青島舉行，至30日
台股一周焦點
|8/24(一)
|除息
|漢來美食、鈊象、譜瑞-KY、廣越、微星等
|法說會
|台新金、大樹、醫揚、大江、柏文、潤泰全、潤泰新、五鼎
|8/25(二)
|除息
|祥碩、裕融、雍智、華研等
|法說會
|國泰金、國巨、神基、富邦媒、景碩、穩懋、信昌電、良維、味王、科定、雲品
|新股買賣
|匯僑設計
|8/26(三)
|除權息
|台中銀、邦特、久元、台數科等
|法說會
|美律、旺宏、中裕、臺鹽、嘉里大榮、特力、大學光
|新股買賣
|艾姆勒
|8/27(四)
|除權息
|川湖、美律、中和、倉和、萬海等
|法說會
|桓達、元大期、岳豐、中石化、超眾、亞德客-KY
|8/28(五)
|股東臨時會
|環瑞醫
|除息
|長虹、智冠、大成、鑽全等
|法說會
|臺企銀、博大、力旺、金可-KY、台中銀、客思達- KY