8/23前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

8/24 (一) 主計總處發布7月失業率

＊經濟部發布工業生產指數與批發零售、餐飲業營業額

＊央行公布7月貨幣總計數

＊央行公布7月銀行消費者暨建築貸款餘額

＊高雄新任長陳其邁就職

＊臺北臺中米其林指南2020公布
8/25(二) 觀光局公布7月國際旅客來台情況

＊賦稅署記者會

台灣經濟研究院公布8月景氣動向調查

＊台灣併購與私募股權協會〈2020國際投資論壇〉
8/26(三) 華碩ZF7發表會
8/27(四) 國發會公布7月景氣燈號

央行公布7月退票統計

＊中大台灣經濟研究中心公布8月台灣消費者信心指數CCI
8/28 (五) ＊台灣區工具機暨零組件公會理監事會

＊匯豐中華投信新基金上市記者會

國際財經焦點

8/24(一) ＊美國7月芝加哥採購經理人指數
＊新加坡7月通貨膨脹率
＊以色列央行利率決議
8/25(二) ＊美國7月新屋銷售
＊德國8月Ifo信心指數、第二季GDP
＊韓國8月消費者信心指數
＊巴西7月經常帳
8/26(三) ＊美國7月耐久財訂單
＊新加坡7月工業生產指數
＊日本6月經濟領先指數
8/27(四) ＊美國上週初領失業救濟金人數、7月待售屋銷售
＊法國8月商業信心指數
＊英國7月汽車生產
＊韓國央行決策會議
8/28(五) ＊美國8月密西根消費者信心指數(修正值)、7月個人所得支出
＊加拿大第二季GDP
＊歐元區8月消費者信心指數

陸港澳焦點

8/24(一) 中概股雲米、360金融公布半年報
港股康師傅公布半年報
農夫山泉將在港正式招股
8/25(二) 港股達芙妮、海底撈、碧桂園、安踏公布半年報
陸國有五大行存量房貸的利率統一轉為LPR
8/26(三) 港股小米、美圖、呷哺呷哺、雷蛇、蒙牛公布半年報
8/27(四) 7月規模以上工業增加值
港股中芯國際、復星國際、聯想、萬科公布半年報
中概股嗶哩嗶哩公布半年報
8/28(五) 港股中興通訊、比亞迪、國航、南航公布半年報
「2020亞布力中國企業家論壇夏季高峰會」在青島舉行，至30日

台股一周焦點

8/24(一) 除息 漢來美食、鈊象、譜瑞-KY、廣越、微星等
法說會 台新金、大樹、醫揚、大江、柏文、潤泰全、潤泰新、五鼎
8/25(二) 除息 祥碩、裕融、雍智、華研等
法說會 國泰金、國巨、神基、富邦媒、景碩、穩懋、信昌電、良維、味王、科定、雲品
新股買賣 匯僑設計
8/26(三) 除權息 台中銀、邦特、久元、台數科等
法說會 美律、旺宏、中裕、臺鹽、嘉里大榮、特力、大學光
新股買賣 艾姆勒
8/27(四) 除權息 川湖、美律、中和、倉和、萬海等
法說會 桓達、元大期、岳豐、中石化、超眾、亞德客-KY
8/28(五) 股東臨時會 環瑞醫
除息 長虹、智冠、大成、鑽全等
法說會 臺企銀、博大、力旺、金可-KY、台中銀、客思達- KY
工商時報 數位編輯
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