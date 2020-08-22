百貨業 8月營收添動能

百貨業暑假期間受惠三倍券加持，7月銷售呈報復性成長，遠百旗下遠東百貨、轉投資遠東SOGO、愛買的業績均回復疫情前水平，寶雅則持續雙位數成長。8月有動滋券加入，業者針對暑期末、開學季商機進行最後衝刺，估計可帶動生活用品、運動鞋款、服飾等業績增長，挹注8月營收持續成長。

遠百上周五（21日）股價收在高點，儘管外資連日倒貨，但自營商積極接收，拉漲至25.75元，5日均線向上，開學季話題還可望帶動一波往上業績表現；遠百總經理徐雪芳指出，三倍券挹注全台遠東百貨11店業績衝出15％成長，累計1～7月仍有3.18％成長，目前正為暑假做最後衝刺；8月以來動滋券亦相對帶動運動買盤活絡，為減少暑假旺季和三倍券過後的效應減弱，接下來要為9月中旬周年慶敲鑼打鼓，她強調，今年周年慶火力會更強。

寶雅近期接連參與多家外資法說會，截至7月底止，寶雅POYA全台已展店至243家、寶家POYA HOME則展至10家店，總計全台家數達253家，因今年目標280家所以還要加速展店，股價順勢盤整向上來到588元；此次三倍券帶動生活用品、化妝品業績逆勢衝，自4月中旬起推出的vivo德國唯寶餐廚商品加價購活動，即將結束，兌購期限延續至9月，開學季有望再帶動業績增長兩位數。

百貨業周年慶前的秋改裝一一登場，全台各百貨進新櫃近200家，上半年雖受疫情衝擊讓館內餐飲業受創，但吸引人潮回籠依舊是餐飲業，此次秋改裝新櫃登場中餐飲仍占最大宗；其中，冠德旗下Global Mall環球購物中心，7月以來至今在三倍券與國旅帶動下，車站商場業績均兩位數成長，近期新引進餐飲櫃位至少15家。

統一時代百貨台北店為七夕引進稻町森法式甜點舖期間限定櫃，網羅多家網美甜點吸睛登場。統一時代百貨台北店指出，首波振興三倍券上路業績成長逾三成、來客數增加兩到三成，現在雖略退燒，但緊接著藝Fun券及動滋券加碼攻略，帶動運動用品等衝出二成以上成長幅度，提前發酵了開學季的商機。