TV面板大漲 雙虎Q3拚轉盈

8月電視面板報價大漲，單月漲幅高達10％，價格回到去年面板價格起跌點，面板雙虎群創、友達第三季有望轉虧為盈，擺脫連續七季的虧損。在利多消息帶動之下，面板雙虎21日股價大漲逾4％。下周顯示產業高峰論壇登場，面板廠盛大與會，可望對下半年展望釋出樂觀看法。

根據WitsView最新面板報價，8月電視面板價格仍維持大漲態勢，55吋與32吋、43吋漲幅可達10％，50吋漲幅約8至10％、65吋等產品的漲幅也可望達到5至7％，而75吋的大尺寸產品報價也因此上升1至2％。IT面板價格受惠於終端需求穩定的支撐，持續緩步向上。預期絕大多數面板廠在近兩月都能脫離長達七季的虧損，順利轉虧為盈，推估2020年第三季的獲利表現也將較上一季大幅改善。

面板廠下半年可望轉盈，面板雙虎股價21日連袂大漲，友達上漲4.54％、以9.67元作收，成交量約10.84萬張。群創則是上漲4.69％、以8.04元作收，成交量達11.8萬張。

今年受到新冠肺炎疫情影響，每年8月底登場的Touch Taiwan取消，改為2021年4月舉行。雖然展覽取消，不過台灣顯示器產業聯合總會仍舉辦了2020跨域產業菁英論壇以及2020國際MicroLED產業高峰論壇，邀請面板大廠以及LED廠暢談技術趨勢和產業展望。

友達21日也宣布85吋8K無邊框超高屏占比電視面板榮獲2020年「科技部中部科學工業園區優良廠商創新產品獎」。後疫情時代宅經濟當道，居家享受影音娛樂的時間大幅增加。因應消費者對於影像畫質及感官體驗更高層次的追求，友達領先業界具備超大尺寸8K電視面板量產能力，推出一系列65至85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，透過全新設計將螢幕邊框縮小，最窄非顯示BM區（Black Matrix）僅有0.9 mm，將邊框尺寸與黑色矩陣縮小到最小範圍，達到無邊際大螢幕的沉浸式視野。該款面板獲得三星採用，打入全球頂級家用電視市場。