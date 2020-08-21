中鋼調漲10月和Q4內銷價 平均漲幅3.36％

中鋼21日召開10月份和Q4內銷盤價會議，會中決議，這次盤價考量近期國際鋼價觸底並適度反映原料成本，全面調漲七大項鋼品價格。每公噸調漲500～1,000元，平均漲幅3.36％，為2018年Q2以來單季最大漲幅。

中鋼表示，今年全球各大經濟體推出一連串刺激景氣措施及資金寬鬆政策下，7月份美、歐、日韓與中國大陸製造業重現活力;尤其中國大陸是首波走出疫情衝擊的國家，製造業PMI更創下四個月新高。

隨全球經濟適度解封，加上各國積極研發疫苗可望近期問世，市場觀望與保守氣氛逐漸消除，帶動終端消費需求回暖，各國生產動能將穩步提升，有助全球經濟形成新常態(New Normal)下恢復正向循環。

中鋼指出，國際鋼鐵行情及供需方面，弱勢美元助漲國際原物料價格，鐵礦砂因巴西疫情嚴峻造成供給疑慮及中國大陸產銷兩旺，帶動近期國際鐵礦砂價格突破每噸127美元，創下六年新高。

中國大陸疫情緩解後，製造業率先復工復產，鋼材總體庫存加速去化，出口持續下滑，進口則大幅增加，寶武鋼9月熱冷軋內銷價每噸調漲200~260人民幣(約30~40美元)，加上洪災後重建題材，拉動流通行情大幅上揚，進一步推升亞洲鋼價。

因全球鋼廠出現虧損，在「減產保價」策略下，印度國內鋼廠連續五週調升內銷價格，9月交期約每噸550美元，過往低價出口報盤已不復見。

另，越南河靜鋼廠10月內外銷調漲每噸45美元，而日本鋼廠10月外銷報價已達每噸CFR 550美元，亞洲鋼鐵市場交易熱絡，歐美市場解封拚經濟需求逐步回溫，主力鋼廠亦積極順勢推升行情。

台灣疫情在政府與全民協力下控管得宜，受惠於消費、民間投資及振興政策挹注，整體表現良好，國內汽機車及空調銷量不減反增;部分居家/遠距概念之產業如健身器材、自行車、雲端伺服器、營建等業績更逆勢增長。

尤其政府主導之風電、綠能、軌道及前瞻計畫加速推動下，加上台商回流投資效益顯現，行政院主計處8月中旬公布今年最新GDP預估成長率為1.56%，並預測第四季單季成長率可達2.56%，下半年景氣已明顯回升。

中鋼說，中鋼公司過去一年與產業下游共同面對多變的國際政經環境，並傾聽鋼鐵業者建言及心聲，順應世界潮流進行盤價制度變革，採取季、月盤分流，以更貼近國際行情並協助下游提升接單動能。

綜合考量近期國際鋼價觸底回升並適度反映原料成本，本公司本次盤價調漲新台幣500~1,000元/噸，平均調幅3.36%，並搭配多元配套方案，持續協助客戶提升出口競爭力。

此外，這次十月份月盤係最後一次N+2月盤，下次月盤產品將於10月精進為N+1月盤 (10月中旬開出11月交期的盤價)，以求更能即時貼近市況以符合用鋼業者期待，並力行縮短交期，優化產銷及升級服務。