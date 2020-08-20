旅展拚買氣 價格殺到沒人性

因疫情影響而從5月延到8月的台北上半年度最大旅展「台北國際觀光博覽會」，將於8/28至8/31在台北世貿一館開展，因邊境管制未解，國人出不去、外人進不來，此一旅展亦首度變成「國民旅遊展」，參展旅行社為爭搶國旅商機，一日遊行程下殺到只要299元，旅館飯店透過旅行社大量採購，再於旅展促銷的餐券最低更下殺到3折，除割喉浴血外，業者彼此更互譏價格「已殺到沒人性」。

2020台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition，簡稱TTE）是由台北市旅行商業同業公會主辦，至今邁入第14年，展覽匯集了觀光局、縣市政府、旅行社、飯店、民宿、品牌餐券等廠商，共有200多家廠商、超過500個展攤，台北市旅行公會理事長吳志健表示，預計今年可吸引50萬人關注，逾25萬人次到場參觀。他指出，受疫情影響，台北國際觀光博覽會首度從國際旅遊轉攻國旅，也因為「大家都在拚國旅」，所以使得產品的豐富度與多樣性都較往年增加，同時價位也更親民。

「其中，偽出國」的行程正夯，金門縣府推出「三天二夜機＋酒金門自由行」套裝，每人只要4,888元起，雄獅旅遊的「離島類出國」遊程-「澎湖燈光節‧南海四島‧海洋牧場‧北環三日」旅展優惠價6,888元起，「探索夢號郵輪離島假期三天二夜」旅展優惠價更只要2,700元起。

大型旅行社可樂旅遊在旅展現場一口氣推多種國旅一日遊行程，舉凡「南子吝絕美山海景．象鼻秘境東北角網美一日遊」、「 草嶺古道雄鎮蠻煙．湯圍溝龍潭湖1日遊」、「 桃園石門水庫．可口可樂輕旅行一日遊」，以及「新竹內灣老街．東安古橋一日遊」等，每人售價一律都是299元。

知名票券銷售商星全安旅行社在本次旅展中亦大量促銷台北各飯店的餐券，其中君品酒店雲軒餐廳二人平日午晚餐頂級牛排吃到飽原價3298元，旅展特價每人平均775元、約47折。寒舍艾美酒店探索廚房平日自助式吃到飽下午茶原價1089元，特價799元、約74折。北投老爺飯店Pure法式餐廳吃飯贈泡湯券原價1,816元，特價539元、相當三折。