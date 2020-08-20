柯勝峯：電動車時代10年內來臨

機車業龍頭光陽董事長柯勝峯深信，電動車時代將在十年內看到，光陽會持續、加大力度投入電動機車發展，光陽電動機車更要當市場的鯰魚，翻轉全球機車市場，為品牌取得與國際一線大廠平起平坐的機會。明年起，光陽電動機車將透過當地最大共享交通平台Grab進軍東南亞，叫陣日系機車大廠。

受到新冠肺炎疫情攪局，柯勝峯坦言，光陽在電車領域的布局、新產品推出時程上，確實有放慢腳步，今年是「鴨子滑水」，但他強調，光陽電動機車未來發展絕不會辜負各界的期待。他指出，目前台灣電動機車看似賣得很好，搶下約一成銷售市占，其實全都是補（貼）出來的！整體產業的附加價值仍是「負數」，而補出來的台灣經驗，不具備挑戰全球市場的可能。

柯勝峯直言，電動機車產業要走出台灣，當務之急是儘早脫離政策補助的舒適圈，及早面對全球高度競爭市場的殘酷考驗，才能快速茁壯；正如同當年國內機車廠在面對環保署大幅拉高環保標準的考驗，沒有任何補助下，為求生存，激發業者積極投入研發升級，才有日後能快速對應各國加嚴環保法規的實力。

他強調，光陽發展電動機車，看的不是只有台灣有限的市場，而是放眼全球，真正的對手也不在台灣，而是像本田、山葉等國際級機車大廠。

相較於傳統車廠投入電動車輛事業，面臨來自內部反彈阻力，柯勝峯認為，光陽投入電動機車發展，並不影響既有燃油機車業務，反而是藉由電車，切入原本沒有機會的東南亞、印度、大陸等全球三大機車市場。

他說，透過電動機車切入東南亞市場，不僅當地政府歡迎，且消費者接受度高，有很高的成功機會。光陽從B2B領域著手布局東南亞，入股合資設立Grab Wheel，投入共享電動機車服務，最快明年就會大量投放車輛，光陽電動機車將開始在東南亞街頭馳騁。

柯勝峯指出，東南亞、南亞機車市場幾乎被日系品牌大廠把持，光陽要以對方最擅長的燃油機車產品對抗勝算不高；反觀日系廠在電動機車領域才剛起步，光陽以電動機車突圍，可以發揮鯰魚效應，攪亂整體東南亞機車市場，光陽更有相當程度的勝算，取得與一線國際大廠平起平坐的地位。

至於印度市場布局，柯勝峯說，去年與光陽簽約合作的印度Motor22，由於印方股東意見分歧喊卡，光陽原定投入的資金還沒到位，整體損失有限，但也意外收到打開知名度的效益，吸引許多印度新創業者前來尋求合作。柯勝峯強調，待疫情過後，適當合作對象出現，光陽電動機車一定會進入印度市場。

光陽大陸 強攻中高端電摩

大陸電動機車新國標實施，造就市場重洗牌契機，光陽把握商機，董事長柯勝峯表示，光陽大陸要聚焦中高端「電摩（電動摩托車）」產品，首款大陸光陽電摩最快今年底將問世。

大陸是全球最大的電動二輪車市場，一年有高達3,000萬輛的市場胃納量，然過去主要以單價人民幣2,000元以下低價、低功率機種為主力。隨今年大陸頒布新國標，針對電動二輪車有嚴格、明確的產品規範，許多低價車款將被淘汰，取而代之的是性能、安全性更高的電摩，市場洗牌之際，成為大陸光陽切入的契機。

柯勝峯指出，大陸大城市實施「禁摩（禁止燃油引擎摩托車入城）令」多年，民眾早已習慣使用電動二輪車，年輕族群的認知中，機車就該是電動，對電摩產品的接受度高，且大陸政策全力支持發展電動車輛，光陽決定大舉投入，最快今年底第一款電摩就會問世。

柯勝峯強調，大陸電動二輪車新國標為電動車輛設定高技術門檻，過去市占份額最大、單價人民幣1～2千元以下的公版電瓶車將面臨退市壓力；電摩產品具有相當的技術門檻，不是電瓶車廠能夠輕易跨越。大陸光陽投入電摩市場，將挑戰單價人民幣6,000、甚至1萬元以上，具備125cc以上燃油機車等級動力的中高端電摩，不會切入低端產品的紅海市場。