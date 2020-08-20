5G相關職缺增加 調查：企業急徵5大領域人才

台灣今年正式邁入5G開台元年，帶動相關人才需求增加。人力銀行調查發現，7月以來，以5G為關鍵字的職缺數已成長2成，目前急徵5G人才的企業，主要鎖定電子通訊、資訊工程等5大領域。

1111人力銀行今天舉辦5G應用新領域論壇，並發布「全民5G需求調查」。結果顯示，在不考慮自身職能的前提下，有高達50.2%受訪者想從事與5G有關的工作，13.8%規劃未來會投入5G領域，另有1.6%表示已在從事中；以職階來看，高階主管規劃未來從事5G工作的比例明顯高於其他職階。

調查也發現，目前有1成2的人所任職的企業急徵5G人才，需要的5大類型為電子通訊、資訊工程、資安加密、數據分析及電腦硬體。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，分析1111人力銀行的職缺資料庫，5G行動通訊服務7月正式開台後，以5G為關鍵字的工作機會數，1個半月已成長2成，顯示企業界對5G人才的需求漸增，從求職面來看，上班族以5G為關鍵字搜尋工作的比例也明顯增加3成。

黃若薇表示，5G具備超大行動寬頻、超低延遲、海量連結3大特性，它的影響不只限於對智慧型手機與筆記型電腦的連網，而是徹底改變各行各業的運作規則，並深入到日常生活中，產業界也透過各種攬才管道，包括產學合作、校園徵才、培育計畫等方式，超前部署預約5G人才。

電信三雄皆推出5G吃到飽方案，資費新台幣1399元，調查發現，有45.1%民眾表示將在半年內考慮申辦5G服務，有2.1%已在使用，不過，也有52.8%持觀望態度，坦言半年內不考慮申辦，原因為5G資費太高、4G已符合需求、擔心基地台覆蓋率低等。

調查顯示，703元是消費者心中對於5G吃到飽資費的合理價位，與目前的資費出現約700元的落差。

1111人力銀行8月1日至8月14日進行「全民5G需求調查」，總計回收有效樣本1568份，信心水準95%，正負誤差為2.48個百分點。