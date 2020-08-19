全台最大智慧製造實體展 八展合一

台灣智慧自動化與機器人協會主辦2020台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展，與台北國際冷鏈科技展等，結盟擴大為亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，19日登場，成全台最大智慧製造實體展。業者以智慧製造及智慧服務為主軸，展出智慧工廠及各式機器人。



上半年受疫情影響，機械公會與外貿協會共同主辦兩年一度台北國際機械暨智慧製造展兩度改期，最後從實體改為線上展。近期疫情和緩，台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展，與台北國際數位化機械要素展、台北國際冷鏈科技展等計八個展，擴大為亞洲工業4.0暨亞洲製造系列展，19日起在南港展覽一、二館展出，副總統賴清德受邀出席開幕。



其中，台北國際自動化工業展及台灣機器人與智慧自動化展，今年計有研華、台達電、上銀、大銀、東元、達明、氣立、全球傳動、直得、所羅門、盟立、達明、東佑達、台灣三菱電機、Panasonic、ABB及新光保全等753家廠商參展，使用2,800個攤位。



身兼台灣智慧自動化與機器人協會名譽理事長的上銀集團總裁卓永財表示，亞洲工業4.0暨智慧製造系統展是今年全台最大實體展，印證工業4.0的重要性，智慧自動及機器人是智慧製造兩大核心，未來要軟硬兼施，產業升級；尤其，疫情過後，要朝智慧製造及智慧自動化發展。由於應用軟體可應用在邊緣運算、雲端及大數據等，今年參展的應用軟體廠商明顯增加。



上銀集團今年展出HIWIN Delta口罩包裝自動化產線，半導體產業晶圓製程中，FOUP移轉的實際應用，藉由關節式機器手臂與電動夾爪的組合，可配合MES系統自動來執行任務，提供超潔淨的效能與晶片載出載入機，滿足半導體廠需求。



氣動元件廠氣立這次展出薄型真空電控比例閥、薄型真空發生器、盒型集裝式電磁閥及電子流量計等新產品。東元集團今年參展主推智慧工廠，提供既有產線解決方案，將傳統工廠升級為智慧工廠。