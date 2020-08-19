利百加旅行社 10月起停業

又有旅行社因看不見新冠肺炎疫情何時方休宣布停業與人事精簡，專作優質團的加利利旅行社關係企業利百加旅行社，在內部對員工宣布自10月起停業，40多名員工將全數資遣優退，母集團加利利旅行社則將啟動瘦身計畫，半數員工辦理留停與優離，另一半員工則留職等待疫情恢復。

利百加旅行社是繼上周華航旗下華旅網際旅行社宣布將結束營業後，又一家表態將停業的旅行社，在此之前包括鳳凰、五福與金龍旅行社等皆因疫情衝擊且「看不到盡頭」，決定裁員瘦身先止血。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，利百加與華旅網際停業「不會是個案」，由於邊境未解封，國人出不去、外人進不來，旅行社壓力沉重，規模超過50人以上的中型以上旅行社根本扛不住。蕭博仁悲觀預測，9月起恐會有更多旅行社跟進裁員或停業，俟確認疫情結束後再復業、重起爐灶再出發。

「關鍵在不知道邊境管制到何時？」蕭博仁分析旅行社現今困境指出，觀光局紓困3.0雖對旅行社補助薪資40％，卻不再有營運補貼，以一間50名員工、平均薪資3萬元的旅行社計算，加上房租水電，公司每月基本開銷仍要上百萬元，如果明確知道解除邊境管制的時間，業者還可評估「公司現金還能撐多久」。蕭博仁表示，「歇業」與「停業」和「撤銷」不同，如果前景不明，旅行社只能先停業止血。

利百加旅行社與加利利旅行社停業與裁員瘦身，主要原因也是公司經營層認為疫情恐怕到明年底前都不會好轉，與其讓公司空轉，不如採積極性必要作為，保留資源與戰力為將來復業作準備。加利利旅行社有100多位員工，公司採取的瘦身方案是留下50名資深員工，另外約30位同仁申請留停，20人資遣優離，並協助員工轉業，待疫情止息公司復業後，再讓有意回鍋的同仁歸隊。