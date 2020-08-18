台灣房屋 重金打造智慧型訓練中心

近年房市回溫，房仲業求職人數也爆增，台灣房屋集團今年整體履歷投遞量較去年同期增加38％，而疫情期間重金打造「智慧型訓練中心」，透過大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，7月啟用後一個月，求職者履歷更較去年同期大增53％。



台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，受疫情影響，不少服務業和製造業的人才釋出或轉業，進一步詢問求職者轉職原因，除了看好房市買氣回溫想挑戰高薪，也因房仲集團有完整的培訓課程和證照制度，可以大幅提升專業，顯見產業「錢」景和職能訓練，是吸引求職的最大原因。



今年台灣房屋集團求職者中，「應屆畢業生」仍是最大宗，約占2成5。不過跨業轉行、投入房仲業明顯增加，前份工作是觀光餐飲業、科技製迼業與零售服務業的比重大幅提高，其中，觀光服務業由去年的11.6％提升至今年的24.1％；科技製造業的履歷也從去年的6.3％增加到14.3％。



台灣房屋也在疫情期間投入重金打造「智慧訓練中心」，也成為吸引人才投入的關鍵，在房仲業界掀起熱門的話題，周鶴鳴表示，這也反映出求職者對於培訓制度的重視程度。



台灣房屋集團智慧型訓練中心結合與時漸進的多元化課程，讓學員更容易融入不動產的專業領域，不但增加員工的學習意願，更在內部各項教育訓練項目評比中獲得同仁滿意度冠軍，也引起學界高度興趣，包含清大、雲科大等多所大學都計畫結合「智慧型訓練中心」功能，納入產業課程之一，讓高等教育的產學落差縮小，讓學生「畢業就業零時差」。



周鶴鳴表示，現階段國際疫情仍未明朗，但台幣強勢、資金充沛，國內不僅股市旺，許多企業紛紛回流台灣置產擴廠，使得工業不動產需求大幅增加、交易回溫，間接帶動商用不動產，包括商辦大樓與店面的需求；住宅市場方面，疫情期間換屋買盤也明顯活絡。