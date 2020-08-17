裕隆辦嫁妝 增資華創127億

裕隆集團為替即將嫁入鴻海的華創車電辦好嫁妝，17日宣布透過裕隆汽車、納智捷汽車（台納）兩家公司，以現金、不動產與車型技術資產作價等三種方式，合計增資華創車電127億元壯聲勢，完成與鴻海合作前的最後準備工作。



華創將於9月3日召開股臨會，通過以讓與主要財產作價方式，入股與鴻海成立的新合資公司鴻華。華創以車型平台、技術資產作價76.32億元，與鴻海集團現金出資79.44億元，合資成立鴻華，投入包括電動車在內的車型開發服務業務。



鴻海並宣布將在10月16日的2020年TechDay中，秀出華創與鴻海合作開發的電動車平台，作為鴻華登場的處女秀，替鴻華爭取國際車廠客戶新車、電動車ODM業務暖身。



裕隆與鴻海在今年初簽訂協議，將於今年第三季內成立新合資公司鴻華，配合新公司時程，裕隆加速梳理集團內企業交叉持股、財務，以及技術資產的移轉，一連串動作，包括今年5月初裕隆汽車出資25.55億元，買下原本大陸東風裕隆汽車持有的LC平台車型技術；8月初台納減資97.5億元，裕隆汽車再對台納增資60億元。



華創車電先於今年5月減資32.8億元、減資幅度99.9％，17日再透過裕隆汽車、台納兩家公司，合計對華創增資127.01億元，其中包括裕隆汽車現金56.24億元、不動產（新店寶橋路TOP大樓）作價18.5億元，合計投資華創74.74億元；台納透過車型技術資產、模具作價52.27億元，增資華創。



裕隆表示，華創經過這次減增資後，可帶來改善財務體質、提升收益能力的成效，裕隆汽車對華創的持股比也大幅提升至58.85％、台納持股41.15％，幾乎成為裕隆集團100％持股的重要子公司。



華創訂於9月3日舉行股臨會，除將討論通過以主要財產作價入股鴻華公司議案外，因應此一增資案，股權結構調整，華創也將全面改選董事，新成員料將清一色為裕隆集團派任，至於華創董事長仍將由台納總經理蔡文榮兼任，華創總經理也會由黃振宏續任。



裕隆表示，與鴻海集團攜手，雙方將加速推動汽車產業與ICT資通訊產業間的合作與整合，以裕隆旗下華創車電的整車技術開發，結合鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，期能為汽車產業帶來創新模式。