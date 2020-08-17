貿易戰轉單 台灣交換器路由器出口創新高

受惠美中貿易戰轉單效應，經濟部統計，2019年台灣交換器及路由器出口金額為46.4億美元，創歷史新高，直接出口至美國占比首度破5成大關；今年則是在肺炎疫情發酵，1至7月出口金額31.3億美元，年增29.4%，維持強勁成長動能。

經濟部統計處上午發布新聞稿指出，隨著資訊網路蓬勃發展，台灣的交換器及路由器出口自2011年以來節節攀升，2019年因美中貿易戰緣故，廠商將產線移回台灣，加上轉單效應挹注，出口金額達到46.4億美元，為新高表現，較2018年的29.3億美元成長58.1%，創2011年以來最大增幅。

台灣交換器及路由器出口一向以美國為主要市場，2015年至2018年出口金額約7至10億美元，占比約34%至38%，其次為中國大陸及香港的3至4億美元，占比為12%至16%。而對美國出口金額提升同時，對中國大陸及香港則年減2.3%，占比下降至7.1%。

由於交換器及路由器列為美對中提高關稅第三波清單品項，台灣交換器及路由器直接出口至美國占比持續提高。圖／擷自經濟部統計處網頁moea.gov.tw/Mns/dos/home/Home.aspx

由於交換器及路由器列為美對中提高關稅第三波清單品項，台灣交換器及路由器直接出口至美國占比持續提高，2019年首度逾5成，並在美國進口市占率躍居第三，為10.9%，僅次於中國大陸及香港（市占率34.1%）與墨西哥（市占率18.4%），第四則是越南（市占率9.7%）。

不過，與2017年相比，中國大陸及香港在美國的市占率降低14.1個百分點，台灣與越南則上升7.6及7.8個百分點。

統計處分析，上述數據顯示美中貿易戰引發供應鏈重組效應，令台灣對美國直接出口更顯著增加，如今年出口值續增36.1%，占比提高至52.9%；而各國交換器及路由器在美國市占率的消長，也顯示美國進口來源地也因產業鏈轉移而出現板塊挪移現象。

今年則在肺炎疫情發酵，帶動遠距商機崛起、網路通訊服務需求提升，持續帶動交換器及路由器出口量，今年1至7月出口金額達31.3億美元，年增29.4%。

統計處進一步表示，台灣的交換器及路由器出口成長幅度優於鄰國，今年1至6月中國大陸及香港受美中貿易戰和疫情影響，出口至美國減少11.7億美元，導致年減5.1%；日本出口至美國與越南各減0.2億美元，年減16.6%。

交換器及路由器是一種網路裝置，交換器能連接不同裝置，如電腦、印表機、伺服器等共用資訊並相互通訊；路由器則能將電腦連接到網際網路，讓多個使用者可共同連線。