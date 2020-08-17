疫情拖垮5大慘業 謝金河嘆：3類仍水深火熱

觀察上市櫃公司第二季季報，財信傳媒董事長謝金河認為，在全球疫情升溫的情況，台灣企業仍有不錯的表現，只是深受衝擊的五大產業中，精品、航空客運以及國外旅遊業仍水深火熱。

謝金河在臉書發表「上半年『慘業』新地圖」一文指出，第二季全體上市櫃公司浄利5411.76億元，比第一季增加53.9%，也比去年同期成長12%，其中有105家單季獲利創新高，今年上半年全體上市櫃企業淨利8928.49億元，只比去年同期減少0.04%，在全球疫情依舊升溫的情況，台灣企業表現算是可圈可點。

但在疫情擴散下，今年上半年有五大慘業災情慘重。第一慘的是機場免稅商店的昇恆昌及專賣陸客精品店的寶得利。二是旅遊業，從雄獅旅遊、山富、五福、鳳凰和易飛網等，所有旅遊業者第二季營收都衰退九成，且全出現虧損，其中，雄獅旅遊一季虧損逾2億元。

三是飯店業，除了晶華酒店賺錢外，其他飯店業都賠錢，最慘的是日本HIS集團經營的洛基酒店上半年虧損7.25億，EPS是負6.59元，這是供外國旅客來台的商務飯店，災情最嚴重。寒舍、雲品、國賓飯店也都出現虧損。四是餐飲業，王品、瓦城、85度C、六角都賺錢，但和去年同期比都出現大幅衰退，最慘的是大型婚宴的新天地，第二季虧損近億元。

五是航空業，華航第二季獲利24.59億元，堪稱是最大驚奇，因為長榮航空仍然虧損6.13億，以載客為主的虎航上半年虧損5.69億，EPS是負3.56元。今年客運慘，航空攬貨業的中菲行、台驊、捷迅今年都大豐收，最突出的是中菲行，第二季賺4.71億，EPS是3.74元，過去十年，中菲行很少一年賺超過2元，現在賺一季超過一整年總合，實在令人驚嘆。

謝金河說，第二季全球封城鎖國，即使進入7月，疫情仍然未減緩，香港剛公布7月到港旅客只有2.06萬人次，平均一天只有660人進出香港機場，情況仍嚴峻。

不過，台灣疫情控穩，7月起振興三倍券加上國旅出現盛況，下半年會比上半年改善，雄獅7月營收已拉升至2億，飯店業7月營收都出現顯著成長，尤其是雙北以外的飯店都出現盛況，像花蓮的遠來飯店7月營收7428萬元，創今年最高，也比3月最慘的1754萬元多出好幾倍。

餐飲業全面好轉，看起來剩下精品、航空客運及國外旅遊仍深陷水火，一半以上的慘業可以漸漸回春！

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 徐慈薇）

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