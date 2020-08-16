分析》潘思亮的三合一制勝方程式

新冠肺炎疫情全球持續蔓延，在台並有二次爆發可能，晶華酒店集團不僅未放慢發展腳步，董事長潘思亮更對本報表示，希望五年內在台再開出五家麗晶酒店，原因是「晶華找到了制勝成功方程式」，他並透露，以前不敢確定，「但現在愈來愈有勝算」。

潘思亮口中「制勝成功方程式」，就是以麗晶酒店品牌，結合IHG洲際酒店集團的全球訂房行銷網路與常客回饋計畫，以及晶華酒店集團接地氣的在地經營能力，提供旅館店投資業主最佳經營管理方案。

潘思亮透露，此「三合一」的模組，是受到原上海浦東四季酒店在今年5月16日起正式「換牌」，更名為上海浦東麗晶酒店的激勵與啟發。

上海浦東麗晶酒店是IHG洲際酒店集團收購麗晶酒店品牌後，在全球開出的首家飯店，也是疫情爆發後上海最新的飯店。雖然四季酒店集團對酒店更名，表示是與業主上海21世紀酒店有限公司之間達成的自然協議，並與疫情無關。但熟悉上海飯店市場生態的資深業內人士表示，上海浦東四季酒店換牌更名為上海浦東麗晶酒店，一方面是看好IHG洲際酒店集團全球超過上億的會員，更關鍵的原因是IHG洲際酒店集團在大中華區的總部就設在上海，可就近提供飯店業主多樣化服務，並「即時應變且解決問題」。

面對百年難得一遇的世紀大疫，國際連鎖酒店集團受限於全球化的框架，並考慮品牌形象，危機處理與市場應變的決策流程很慢、且「顧忌太多」，故讓投資業主感覺國際酒店遇危機往往「不知所措」或「無所作為」。而在台灣，更是業主自己「提槍上馬到前線」開拓商機、找生意，或與政府溝通請求紓困。

也就是洞悉國際牌酒店的「問題」與飯店業主的「痛點」，以及麗晶酒店品牌與IHG洲際酒店集團的利基，還有晶華酒店集團的「在地化」優勢，潘思亮決定在多數旅館飯店觀望、考慮收手、下車時，逆勢擴張。

他並表示，麗晶酒店若有機會插旗信義區，則「有機會制霸」。

晶華新戰略 逆勢拓點拚市占