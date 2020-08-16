晶華新戰略 逆勢拓點拚市占

看準後疫情時代經濟「去全球化」趨勢明顯，且國際觀光旅遊市場進入大轉型期，晶華酒店集團擬定發展新戰略，董事長潘思亮表示，「麗晶酒店」品牌將積極搶進信義區布點，並希望未來五年在北中南都會蛋黃區開出至少五家麗晶酒店，提高市占率；並歡迎既有五星飯店業主「摘牌」、換上麗晶酒店品牌，全面提升市場競爭力。

新冠疫情衝擊全球觀光產業，台灣北部觀光飯店因以國際客源為主要住房業務，迄今因「等嘸人」、還「住在加護病房」等待紓困，市場更傳出有超過十家觀光飯店，因不敵疫情強襲有意出售脫手或出租「下車」，晶華卻選在疫情後續發展尚未明朗之際宣布逆勢擴張，並「劍指信義區」展現積極搶進的雄心壯志。

潘思亮表示，防疫期間，台北晶華酒店已展現「危機處理」、「積極應變」，以及「轉型突圍」的能力，並交出優於市場現有國際酒店集團旗下飯店卓越績效，除餐飲成績亮眼之外，其中在「客房平均產值競爭力」上、更優於其它「國際牌」飯店。潘思亮認為，這些成績源於晶華有「在地化與接地氣的經營管理團隊」。

潘思亮強調，經過疫情洗禮，全球化浪潮退燒崩解，市場將走向「逆全球化」與「去全球化」，因此晶華將以兼有「晶華酒店集團專業團隊接地氣的經營管理能力＋麗晶酒店品牌在台所有權＋IHG洲際酒店集團全球行銷業務與常客獎勵計畫」的「混血DNA」，以麗晶酒店品牌在台積極擴張。

「一魚二吃、一兼二顧」，潘思亮表示，台灣觀光飯店市場中只有晶華酒店集團具有「既國際、又在地」的DNA，這是台北晶華酒店住房與餐飲得以在抗疫期間「續命」關鍵。

潘思亮說，晶華國際酒店集團旗下現唯一缺的就是「在城市CBD（Central Business District，商務中心區）建立一家頂級商務飯店」，而台北市的CBD就是信義區。

潘思亮強調，麗晶酒店在波士頓和越南都有「酒店＋豪宅」的開發案進行中，所以晶華在台灣也將積極爭取合作開發，協助業主加值開發效益。

分析》潘思亮的三合一制勝方程式