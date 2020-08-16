兩岸經貿若斷 台灣致命傷！老謝揭驚人數字

兩岸關係緊張，大陸近期不斷在台海附近軍演。財信傳媒董事長謝金河認為，儘管這兩年兩岸關係非常不好，但雙邊貿易往來有增無減，最大原因是兩岸特殊的產業分工架構所造成。過去20年來，台灣對中港享有很大的貿易順差，如果兩岸貿易終止，這對台灣一定造成致命的重創。

謝金河在臉書發文表示，財政部公布7月進出口統計數據，7月出口值282億美元，比去年同期成長0.4%，今年前7月出口1862億美元，比去年同期成長0.5%。在疫情蔓延擴散下，台灣出口沒出現衰退，在全球表現相當亮眼。

他指出，從7月出口數據背後意義來解讀，7月出口282億美元，其中出口到中國、香港的貨品單月達125.8億美元，比去年同期成長12.7%，創下史上單月第三高，對美國出口43.6億美元，比去年同期成長7.8%，台灣對中、港出口占44.6%，可以看出兩岸貿易往來的重要性。

「這些年很多政治人物都喜歡在兩岸的往來中比手畫腳。」謝金河說，例如，前總統馬英九警告首戰即終戰外，更直指，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好；堅持兩岸一家親的市長柯文哲也警告，兩岸不好，貿易往來中止，台灣經濟就完了。過去20年來，台灣對中港享有很大的貿易順差，如果兩岸貿易終止，這對台灣一定造成致命的重創。

7月台灣出口產品當中，電子零組件出口109.8億美元，是歷史次高，而這當中，半導體出口98.4億美元，兩岸三地的貿易往來，最大項就是電子零組件中的半導體。

「事實上，台灣對中港的貿易順差就像日本對台灣享有龐大順差一般，這是產業分工形成的貿易結構，台灣每年向日本進口精密機械，重要關鍵零組件，台灣的產業才能稼動生產；同樣地，中國大陸向台灣進口電子關鍵零組件，中國大陸的加工產業才能產出終端產品出口到全球。」

謝金河強調，這兩年兩岸關係非常不好，但雙邊貿易往來有增無減，台灣的經濟也沒有像前總統馬英九說的變壞，也沒有出現市長柯文哲說的兩岸貿易往來中斷，原因是兩岸特殊的產業分工架構。

(中時新聞網 吳美觀)