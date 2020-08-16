8/16前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

8/17 (一) 立法院朝野協商啟動二次臨時會

＊中國信託中華航空聯名卡上市記者會

＊北威論壇《數位貨幣新趨勢：不容小覷的金融影響力》

＊央行公布7月銀行辦理人民幣業務
8/18(二) 勞動部召開基本工資審議委員會

＊永冠-KY台中港區新廠動土典禮

＊凱勝綠能嘉義新廠落成啟用典禮

＊「藏富滿滿」新建案動土

＊清景麟台南「公園墅」動土、
8/19(三) ＊    賦稅署例行記者會

＊    台灣機器人與智慧自動化展，並舉行台灣智動化系統整合聯盟成立大會
8/20 (四) 經濟部公布7月外銷訂單

央行公布第二季國際收支

＊惠譽信評線上會議《後疫情時代中國的經濟增長及信用前景展望》

＊百協年會
8/21 (五) 央行公布7月五大銀行新承做放款

＊中鋼10月份月盤和Q4廠盤會議

＊高雄展覽館新創生活展開幕

國際財經焦點

8/17(一) ＊美國8月NAHB房價指數、紐約州製造業指數
＊歐元區6月營建支出
＊日本第二季GDP、6月工業生產指數
8/18(二) ＊美國7月新屋開工與營建支出
＊瑞典第二季工業投資
＊日本30年公債標售
＊澳洲央行會議紀錄
8/19(三) ＊歐元區7月經常帳
＊日本7月貿易收支
＊印尼央行利率決策
8/20(四) ＊美國上周初領失業救濟金人數
＊英國7月零售銷售
＊德國7月工業生產指數
＊日本上周外資股債投資變動
8/21(五) ＊美國8月Ｍarkit製造業與綜合PMI
＊日本7月通膨率

陸港澳焦點

8/17(一) ＊中概股京東、小牛電動公布半年報
＊港股吉利汽車公布半年報
＊孟晚舟引渡聽證會
8/18(二) ＊中概股獵豹移動、華米科技、老虎證券、金山雲公布半年報
＊港股金山軟件、飛鶴公布半年報
8/19(三) ＊港股阿里巴巴、港交所H股公布半年報
8/20(四) ＊7月份LPR
＊7月Swift人民在全球支付占比
＊香港7月CPI
＊港股友邦保險、海爾電器、基兆業地產公布半年報
8/21(五) ＊港股中國人保、福耀玻璃、紫金礦業公布半年報

台股一周焦點

8/17(一) 除權息 元大金、日盛金、立端、福貞-KY、翔名等
法說會 遠傳、亞泥、華夏、大洋、旺宏、揚智、茂迪、全球傳動
8/18(二) 股東臨時會 來思達
除權息 豐泰、惠特、晶宏、國揚等
法說會 同欣電、玉山金、希華、新纖、智冠、力致、亞泰
8/19(三) 除權息 豐祥-KY、潤泰新、岳豐等
法說會 裕隆、中華車、裕融企業、開發金、凱撒衛、台榮、中電、聯亞、生展、桂盟、神基等
8/20(四) 除權息 健策、世芯-KY、伍豐、世紀鋼等
法說會 弘憶股、凌通、鈊象、宏正、惠特、IET-KY、新鼎、倉和、神基等
8/21(五) 除權息 巨大、大江、宜鼎、宇隆等
法說會 富邦金、東元、美律、鼎固-KY、康友-KY等
工商時報 數位編輯
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