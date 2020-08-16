8/16前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/17 (一)
|＊立法院朝野協商啟動二次臨時會
＊中國信託中華航空聯名卡上市記者會
＊北威論壇《數位貨幣新趨勢：不容小覷的金融影響力》
＊央行公布7月銀行辦理人民幣業務
|8/18(二)
|＊勞動部召開基本工資審議委員會
＊永冠-KY台中港區新廠動土典禮
＊凱勝綠能嘉義新廠落成啟用典禮
＊「藏富滿滿」新建案動土
＊清景麟台南「公園墅」動土、
|8/19(三)
|＊ 賦稅署例行記者會
＊ 台灣機器人與智慧自動化展，並舉行台灣智動化系統整合聯盟成立大會
|8/20 (四)
|＊經濟部公布7月外銷訂單
＊央行公布第二季國際收支
＊惠譽信評線上會議《後疫情時代中國的經濟增長及信用前景展望》
＊百協年會
|8/21 (五)
|＊央行公布7月五大銀行新承做放款
＊中鋼10月份月盤和Q4廠盤會議
＊高雄展覽館新創生活展開幕
國際財經焦點
|8/17(一)
|＊美國8月NAHB房價指數、紐約州製造業指數
|＊歐元區6月營建支出
|＊日本第二季GDP、6月工業生產指數
|8/18(二)
|＊美國7月新屋開工與營建支出
|＊瑞典第二季工業投資
|＊日本30年公債標售
|＊澳洲央行會議紀錄
|8/19(三)
|＊歐元區7月經常帳
|＊日本7月貿易收支
|＊印尼央行利率決策
|8/20(四)
|＊美國上周初領失業救濟金人數
|＊英國7月零售銷售
|＊德國7月工業生產指數
|＊日本上周外資股債投資變動
|8/21(五)
|＊美國8月Ｍarkit製造業與綜合PMI
|＊日本7月通膨率
陸港澳焦點
|8/17(一)
|＊中概股京東、小牛電動公布半年報
|＊港股吉利汽車公布半年報
|＊孟晚舟引渡聽證會
|8/18(二)
|＊中概股獵豹移動、華米科技、老虎證券、金山雲公布半年報
|＊港股金山軟件、飛鶴公布半年報
|8/19(三)
|＊港股阿里巴巴、港交所H股公布半年報
|8/20(四)
|＊7月份LPR
|＊7月Swift人民幣在全球支付占比
|＊香港7月CPI
|＊港股友邦保險、海爾電器、恒基兆業地產公布半年報
|8/21(五)
|＊港股中國人保、福耀玻璃、紫金礦業公布半年報
台股一周焦點
|8/17(一)
|除權息
|元大金、日盛金、立端、福貞-KY、翔名等
|法說會
|遠傳、亞泥、華夏、大洋、旺宏、揚智、茂迪、全球傳動
|8/18(二)
|股東臨時會
|來思達
|除權息
|豐泰、惠特、晶宏、國揚等
|法說會
|同欣電、玉山金、希華、新纖、智冠、力致、亞泰
|8/19(三)
|除權息
|豐祥-KY、潤泰新、岳豐等
|法說會
|裕隆、中華車、裕融企業、開發金、凱撒衛、台榮、中電、聯亞、生展、桂盟、神基等
|8/20(四)
|除權息
|健策、世芯-KY、伍豐、世紀鋼等
|法說會
|弘憶股、凌通、鈊象、宏正、惠特、IET-KY、新鼎、倉和、神基等
|8/21(五)
|除權息
|巨大、大江、宜鼎、宇隆等
|法說會
|富邦金、東元、美律、鼎固-KY、康友-KY等