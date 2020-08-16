傳產損失10％ 龔明鑫稱難逃疫劫

全球新冠疫情仍未見盡頭，國發會主委龔明鑫指出，一些專營國際旅客的旅館仍在遭受苦難，紡織和機械等傳統出口產業正受到很大的衝擊，整體而言，傳統行業總體損失達10%-20%。他認為，在疫苗尚未充足供應前，全球化產業都難逃疫情影響。

龔明鑫是在接受「台北市美國商會」（The American Chamber of Commerce in Taipei）刊物《Taiwan Business TOPICS》訪問時作了以上表示，他說，台灣受COVID-19疫情衝擊相對較小，所遭受的負面影響主要是由世界其他更嚴重地區所引起。一旦有貨源充足的疫苗，新冠病毒將會變成另外一個流感病毒。但在那之前，全球化產業仍必須面對疫情擴散的後果。

全球目前新冠病毒總確診數超過2000萬人，美國就超過500萬，巴西超過300萬人，印度超過200萬人，許多國家都不斷加碼紓困方案，台灣紓困方案也卡關立法院。

龔明鑫說，對於台灣而言，疫情造成最直接及最明顯的影響是國際旅客人數大幅下降，消費者支出大幅減少，失業人士和減少工作時間的人員增加，光顧餐廳和從事休閒活動相對減少。由於6月初開始解封，和7月的振興券，預計消費支出將在下半年恢復正常。

儘管近幾個月來，旅館和旅行社專注於國內旅遊，但那些專營國際旅客的旅館仍在遭受苦難。還有已遭受衝擊的出口將持續受到嚴重影響，下半年情況不會太好，例如紡織等傳統產業受到了很大的衝擊。此外，機械安裝的需求也變低了，機械和機床製造商營運困難。傳統產業總體來說損失了10%-20%。因此政府提出「紓困3.0」計畫，來支持上述產業。

（中國時報 許昌平）