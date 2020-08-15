航空貨運享高獲利 兼營客貨運航空也沾光

今年受新冠肺炎疫情衝擊，兼營客貨運的航空公司幾乎都是大虧，單純經營貨運的航空公司則是大賺，而且還能照常接新機。華航因為擁有18架全貨機，客機佔比不會太高，8月6日公布第二季獲利24.59億元，接著11日擁有23架全貨機的大韓航空，宣布獲利1,485億韓元，約36.45億台幣。

比起全貨運的航空公司，華航或韓航的獲利都是小數目，DHL今年第二季獲利9.12億歐元，約270億台幣，公司宣布近期將新增4架波音767-300改裝貨機（BCF）；UPS第二季賺了19億美元，約560億台幣；聯邦快遞3～5月賺6.63億美元，約196億台幣。

今年第二季航空業財報陸續出爐，兼營客貨運的全日空虧約307.5億台幣，日本航空虧約372億台幣，新加坡航空虧約243億台幣，美國聯合航空虧16.27億美元，約480億台幣，美國航空虧20.67億美元，約610億台幣，達美航空虧57.17億美元，約1,687億台幣，西南航空虧9.15億台幣，約270億台幣，德國漢莎航空虧20億美元，約590億台幣。

業界透露，像DHL這類全貨運的航空公司，因為手上很多企業長約客戶，如果不是受合約限制，以今年第二季運價水平，獲利會更高。兼營客運的中華航空，今年第二季能賺24.59億台幣，除了客運比重不會太高，且公司主要透過攬貨公司攬運貨載，貨運運價不受長約約束，能夠視市場情況隨時彈性調整運價。

據韓國媒體報導，今年第二季韓亞航空營收8,186億韓元，年減45％，獲利1,151億韓元，約28.77億台幣，結束連續6個月虧損。韓亞航表示，歐美長程航線貨運量增長抵消了客運需求大幅下滑損失。

大韓航空營收1.69萬億韓元，年減44％，獲利1,485億韓元，約36.45億台幣。兩家韓籍航空公司第二季貨運收入激增95％。大韓及韓亞航空受益於來自三星電子的智能手機、電視、電子零部件以及海力士半導體公司的芯片的龐大貨運需求。

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