寶成無薪假續行 規模縮減

寶成國際集團實施無薪假或專案事假再延長三個月。寶成14日表示，新冠肺炎疫情影響程度略有改善，旗下台灣各公司幹部9至11月減班休息或專案事假，將由原六天再降為四天，與基層及生產線員工一樣，粗估新一波集團減班休息或專案事假人數達3,700多人。

考量海外同仁作業須配合當地廠區生產管理需求，此次執行對象改以台灣地區同仁為主，派駐海外台幹不適用，粗估減班休息或專案事假人數比前一波約5,300人還少。

寶成集團副總級以上高階主管（含集團執行長蔡佩君）自5月1日至12月減薪10％至30％，且減班休息或專案事假，每月休六天；另旗下台灣各公司幹部及海外台幹，6至8月實施減班休息或專案事假，每月休六天。至於台灣基層及生產線員工，6至8月每月減班休息或專案事假四天。

依政府規定，企業實施無薪假，每次實施期限為三個月，如有需要，還可續請三個月。寶成強調，雖全球疫情還未解除，但疫情影響程度已略有改善，新一波減班休息或專案事假適用人數已大幅縮小。

至於公司實施減班休息或專案事假，對集團員工的勞、健保投保金額級距，及勞工退休金計算基礎，都不會所有影響。

因企業實施減班休息，須員工同意，目前集團已陸續與員工洽簽同意書，等完成後，向當地縣市政府勞工局通報備案後實施。未來是否續辦減班休息或專案事假，寶成集團執行長蔡佩君稍早於股東會前表示，還要看未來接單與營運狀況，再做決定。

此外，集團旗下湖北陽新廠經首波裁員4千多人，及調派至其他廠區後，已正式關廠，其主力品牌Asics鞋訂單已轉移至越南及印尼廠生產，不會影響客戶權益，湖北廠去年度製鞋產量，占集團年總產量不到2％。

寶成工業 上半年每股賺0.22元

寶成工業14日公布今年上半年合併營收1,228.59億元、年減22％，創2015年以來同期新低，但因營業毛利、營業費用、營業外淨收入同步減少，加上所得稅費用增加，使得稅後淨利為6.6億元、年減90.5％，創下1997年以來同期新低，EPS 0.22元，遠低於去年同期的2.36元。

以營運部門別而言，鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大核心業務，分別占今年上半年度合併營業收入比重59％與40.7％。寶成表示，集團鞋類製造業務上半年度營收725.53億元、年減20.1％，主要由於疫情造成出貨延遲及終端需求下降，並導致客戶訂單減少及取消訂單，且大陸及東南亞國家在疫情爆發後封城，及其他社交疏離措施，影響今年上半年度製鞋生產效率，亦衝擊供應鏈運作，對鞋類製造業務的生產及出貨產生不利影響。

運動用品零售及品牌代理業務今年上半年度營收499.89億元、年減24.6％，不過隨著大陸防疫管控措施陸續解除，營收表現已於109年第二季有所回升。另因運動用品零售及品牌代理業務開展更多推廣活動，上半年度合併營業毛利率，由去年同期的25.6％，降至20.6％。

寶成今年上半年度依權益法認列的投資收益為41.69億元，年減2.15億元。其中，寶成持股20％的潤成投控轉投資的南山人壽營運表現最亮眼，今年上半年度認列南山轉投資收益39.15億元，較去年同期略增0.64億元。