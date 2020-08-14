華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員

新冠疫情衝擊觀光業，連華航旗下華旅網際旅行社都撐不住，縮編停業。華航稍早表示，旅行業受大環境影響狀況不佳，中長期營運備受挑戰，華旅網際旅行社決定在虧損尚未大幅擴大前，適時結束營業並依法辦理清算。

華航表示，華旅已陸續通知各相關業者及旅客辦理相關退票作業。華旅感謝員工多年來的付出，提供轉任集團關係企業及優惠退職方案，另有生涯規劃之員工則依法辦理資遣。

原華旅董事長、民進黨籍前高雄市議員周玲妏已在6月主動請辭，目前華旅董事長由華航台北分公司總經理丘偉端兼任。

新冠疫情邊境封鎖，華航精緻旅遊今年喊停，華旅也無以為繼，多數員工將在8月底被資遣。不過外界認為，華旅規模本就不大，華航向來是「兼著做」，對整體旅行業的影響有限，只不過華航的公股背景，連「撐都不撐」確實說不過去。

根據台北市勞動局資料，華旅旅行社在今年1月1日裁員1人、2月11日裁員1人、4月10日裁員3人、8月6日又裁員3人，總計今年共裁員8人，剩下17人可能是用來善後。

旅遊同業認為，華旅向來定位不明確，確實在爭取業務上「卡卡的」，未能發揮母公司是航空公司的優勢，如今趁著疫情就算停業，未必是壞事，一來華航的子公司確實需要整頓，疫情期間更是如此，二來疫後復甦，對華航也是好事。

（中時 黃琮淵）