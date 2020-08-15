為何納智捷先減資99％再增資？關鍵在這

裕隆（2201）3日才剛完成納智捷減資99.5%，10日再發重訊公告，董事會通過對納智捷辦理現金增資60億元，分為35億元、25億元兩階段，在年底前完成增資。

納智捷增資60億 裕隆：為未來新品做準備

裕隆表示，這次對納智捷進行增資，主要是為改善財務結構並提升營運績效，且因納智捷未來將是裕隆集團和鴻海集團合資公司的主要客戶，因此增資有利合資公司為未來新產品銷售做準備。

裕隆也強調，目前推動汽車事業價值鏈轉型，朝「全面開放、多元客戶」策略方向，除完成華創車電的汽車研發平台採開放模式，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台，正積極與鴻海合作，透過雙方各自在車輛研發與資通訊產業的資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，目前雙方正籌設合資公司中，並加速未來合資公司的新產品開發。

裕隆、鴻海攜手搶攻電動車市 未來機會何在？

啟發投顧副總李永年表示，納智捷虧損嚴重，但始終是嚴凱泰生前一手擘劃的重要計劃，因此要裕隆完全放棄納智捷是相當可惜的，而上周先完成減資是為了把虧損彌平，其中有宣示讓納智捷重新開始的意味。

李永年說，未來完成增資後，預期應會全力在電動車產業發展，今（11）日裕隆股價上揚（收漲1.45%，至24.55元），也代表市場看旺未來納智捷與鴻海的合作。

不過，從中長期來看，納智捷的電動車之路，還有一段辛苦的路程要走，因為起步比其他大車廠晚，且規模也無法與之比擬，因此後續發展仍視納智捷如何規劃而定。

裕隆與鴻海合作是否能成為納智捷突圍車市的關鍵，李永年說，若裕隆要自力發展電動車，恐怕還是力有未逮，但與鴻海合作後，鴻海擁有資金及上下游零組件供應鏈，而裕隆具備長年在車市累積下來的技術，因此，只要能做出獨特性，未來納智捷還是有機會，在電動車市場中大放異彩。

文章來源：今周刊

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