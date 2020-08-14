老謝看旺台灣30年 揭幕後關鍵

美陸關係緊張，從關稅戰到科技戰皆牽動全球股市、產業神經。財信傳媒董事長謝金河認為，美中冷戰將是未來10年、廿年或卅年的大局，而在大陸盛世30年壯大的台商羽翼已豐，這時台商資金回流將形成大氣候。

謝金河在臉書發表「台灣的大運與轉折：答羅祥安先生」一文指出，巨大前執行長羅祥安先生問他：「為什麼那麼看好台灣？為什麼看好台灣30年？」而羅先生更想了解的是，為什麼他一次就說30年？其實30年不是亂說的。

謝金河說，從經濟趨勢來看，一定要把國際地緣政治放在一起看，30年往往是一個週期。如果把台灣最巔峰的1989年往前推30年，那是1960年，往後30年，大概就這幾年。1960年6月18日，美國總統艾森豪先到台北，再到日本，在日本民眾抗議下簽下日美安保條約，美國加持日本及台灣，之後日本舉辦東京奧運，日本經濟奔馳後來30年，一直到1985年廣場協議，美國開始掣肘日本，到1989年日本泡沫就吹破了。

而經過1978年鄧小平改革開放後的大陸，在1992、1993年鄧小平深圳南巡講話後，大陸快速成為世界工廠，從此開啟人類歷史上最大的經濟奔馳巨浪，中國大陸快速成為世界第二大國，並把台灣的資金、人才吸乾，台灣與日本一起同為天涯淪落人。到了2018年習近平修改無任期制，大陸稱霸世界雄心引發美國戒心，美中冷戰是未來10年，廿年或卅年的大局。這時在大陸盛世30年壯大的台商羽翼已豐，台商資金回流立即形成大氣候。

謝金河表示，曾在兩年多前說過台灣經濟會大好，但相信的人很少。30年前，他説過台灣會沈淪30年，也沒有人相信。去年底他也曾在臉書發文，表示歷史又來到重要轉折點，美陸已從夥伴關係轉為敵對，台灣和日本則轉變為夥伴關係，台灣正在轉折的大運上，可惜大多數人看不出來。

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 徐慈薇）

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