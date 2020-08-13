卓永財：工具機明年恐倒1/3

上銀集團總裁卓永財13日表示，年底前工具機產業景氣都不會好，政府如果再不出手救產業，最壞情況是明年6月有三分之一廠商面臨倒閉。他呼籲，政府提撥經費購入標準型車床、銑床及綜合加工中心，供大專院校及技職學校教學使用，產學合作也可以幫業者度難關。

卓永財指出，智慧製造是產業發展趨勢，他一手促成機器人產學聯盟13日正式啟動。上銀也拋磚引玉，贈送勤益科大與虎尾科大各六台手臂建置考場，加入聯盟的高工職每家一台六軸關節式手臂，總計50台，總額逾2,000萬元。上銀為推動產學合作，每年會持續捐贈。

他表示，6、7月日本工具機產業訂單慢慢回升，但大陸市場受疫情影響而下滑，台灣35％～40％工具機外銷大陸及香港，目前還沒有起色，年底前工具機產業景氣都不會好，只有半導體及智慧製造等產業景氣好，「做三休四」已是台灣工具機業的常態。

幾個月前，卓永財便向時任經濟部長的行政院副院長沈榮津建議，基於救急不救窮，政府應提撥百億元經費，向台灣工具機業者採購車床、銑床及綜合加工中心，創造需求，既可搶救台灣工具機產業，也更換大專院校及技職學校老舊設備及培養人才。

他昨日進一步向沈榮津建言，教育部應更換20年以上老舊設備，清華、中興及中正等在工具機產學合作有基礎、又有地緣關係的大學也要納入其中，政府要排除五軸機，採購車床、銑床及綜合加工中心等標準工具機，可以附加提供設備的工具機廠必須提供三年、每年60小時產學老師免費服務，避開世貿組織（WTO）不公平競爭問題。

據了解，沈榮津13日下午邀集經濟部及教育部官員召開協調會，政府無意從紓困經費提撥百億元購入國產工具機，傾向改從經濟部、教育部或科技部等產學合作項目，挪出經費添購設備。

卓永財直言，上銀及大銀兩公司都不生產工具機，提出創造內需的建言，純粹是為了救台灣工具機產業。政府如果不出手相救，最壞的情況，明年6月會有三分之一廠商倒閉。

三傳動系統元件廠 締獲利佳績

上銀、全球傳動及直得等三家傳動系統元件廠，拜大陸5G相關、自動化設備等產業需求升溫而受益，第二季、上半年都繳出獲利成績單。上銀集團總裁卓永財13日宣布，上銀及大銀兩公司正規劃9月調薪，平均調幅1.5％，是首家調薪的工具機業。

多家工具機廠負責人指出，疫情造成歐美全面封城，大型國際展會被迫取消，也無法派技師到客戶安裝設備，嚴重影響接單及出貨，加上新台幣兌美元匯率持續升值，削減價格競爭力，日本、韓國及台灣工具機廠為了搶單競相削價，業者普遍看淡第三季接單及出貨。

相較下，上銀、全球傳動及直得三家系統系統元件廠分別接獲短急單，第二季營收回升，擺脫首季營收劇減的陰霾，全面轉虧為盈，上半年全都獲利，表現優於工具機廠。

業者認為，7、8月訂單滿載，9月雖有訂單但未滿載，就怕疫情反撲影響第三季末至第四季接單及出貨。但依現況，只要新台幣匯率不劇烈波動，第三季營收及獲利都優於第二季，今年營運比去年好。

直得接獲醫療器材業微型線軌短急單，第二季EPS為0.67元、上半年EPS為1.21元，均優於去年同期。全球傳動因大陸自動化設備及5G基地台訂單湧現，第二季轉虧為盈，EPS回升至0.24元，彌補首季虧損，上半年EPS為0.09元。7月及前7月合併營收是同期次高，其中7月合併營收2.59億元，創近21個月新高。

卓永財表示，上銀集團旗下上銀及大銀兩公司因半導體及智慧製造等產業需求殷切，目前訂單滿載，8月歐洲客戶雖因疫情而擴大暑休，第三季營運可望優於去年同期及第二季。

上銀今年晶圓機器人系統每套售價近千萬元，接單大有斬獲，使用上銀機器人搭載大銀生產的馬達及定位系統，其中透過日本半導體設備業賣給韓國半導體廠18套，目前開始安裝，全年晶圓機器人系統出貨百套以上。

卓永財表示，上銀及大銀兩公司上半年都獲利，上銀第二季轉虧為盈，並持續發放員工季節獎金，正規劃9月調薪，平均調幅1.5％。