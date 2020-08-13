自行車雙雄 H1賺半個股本

受到全球市場近期強勁的需求帶動，自行車雙雄巨大、美利達上半年分別賺近半個股本，獲利雙雙創下歷史新高！

其中，巨大集團第二季單季EPS 4.06元，年增逾46％，創單季歷史新高！受惠電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，上半年毛利率提升至21.7％，稅後淨利21.51億元，年增24.9％，EPS達5.74元，同樣締造歷史新高。

至於美利達集團，第二季在電動自行車持續熱銷下，大賺10.94億元，EPS高達3.67元、年增率近翻倍成長，單季獲利創歷史次高；上半年稅後淨利15.65億元，年增逾五成，每股大賺5.24元，獲利創下歷史新高。

巨大集團指出，在自有品牌銷售方面，上半年全球捷安特銷售公司表現亮麗，營收皆較去年同期有二位數增長，尤其在美國、歐洲、中國等三大主要市場，都可見自行車銷售熱潮。在疫情影響下，更多民眾以自行車及電動自行車代步、休閒及運動，加上各國政府鼓勵民眾騎車，不僅提供購車補貼，也積極改善自行車道，預期全球自行車及電動自行車的需求持續成長。

在生產製造方面，為改善捷安特全球各銷售公司低庫存的狀況，目前各製造廠都全力投入生產。新建的巨大集團匈牙利廠7月開始出貨，將逐步提升產能，包括一般自行車及電動自行車。巨大強調，匈牙利廠的投產，將擴大巨大集團在歐洲市場布局、強化歐洲短鏈供應實力，進一步提升巨大在歐洲市占率。

展望下半年，因疫情所帶動的自行車騎乘熱潮，隨著民眾健康及運動意識提升，持續為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益，消費需求可望由通勤與入門產品，擴展至中階與高階車款。

巨大表示，集團將運用四大品牌Giant、Liv、 Momentum、CADEX的優勢，陸續推出滿足各消費族群所需新年度車款及高階零組件。電動自行車仍是歐洲市場主流，也是巨大主要成長動能之一；今年上半年，單是自有品牌電動自行車整體成長高達35％；其中，美國電動車翻倍成長、德國市場成長超過五成，預計電動車將持續熱銷、帶動整體營運成長。

美利達展望下半年，受惠歐美各國經銷商庫存水位普遍處於低檔，紛紛下單補足庫存水位，目前訂單滿手、產能滿載。不過，美利達因為部分出口訂單將遞延至第四季出口，因此第四季至明年第一季將會是旺上加旺。

巨大領軍 今辦線上平台騎乘運動

疫情衝擊自行車戶外騎乘運動，巨大集團積極推廣線上平台騎乘運動，攜手World Bicycle Relief與Zwift在14～16日舉辦第12屆「RIDE LIKE KING」活動，這是一個向巨大集團創辦人劉金標致敬的年度活動，劉金標致力於自行車運動推廣，影響力遍及全球。今年號召全球共同倡導自行車線上／線下騎乘運動。

巨大集團董事長杜綉珍表示，這原本只是員工、零售商、選手與車友的內部活動，近幾年演變為全球運動並且讓更多人得以參與。

今年主題是「騎車讓世界更美好」，在全球疫情嚴峻下，巨大透過Zwift線上平台協辦四場騎乘活動，讓全球人們跨時區、不受天候影響，都可以參與這個深具意義的活動，15日有兩場女性騎乘活動，當天第二場將由巨大董事長、也是Liv品牌創辦人杜綉珍領騎。

除了騎乘活動，還有與World Bicycle Relief-一個致力於提昇開發中國家人民移動力的全球公益組織，一同合作倡導自行車運動。自2005年起，World Bicycle Relief已送出超過50萬台自行車，巨大集團是它的供應夥伴。為慶祝RIDE LIKE KING連續舉辦12年，在Zwift上的3天騎乘活動，全球累積里程數每滿1,200公里，巨大集團就捐出一台Buffalo自行車。

RIDE LIKE KING活動始於2009年，原只是巨大集團響應創辦人劉金標對自行車騎乘熱情的內部活動。劉金標在2007年時，以73歲高齡完成15天、長達927公里的自行車環島旅行，那次環島旅行啟發了劉金標對自行車融入生活的靈感，認為它可以為人們帶來身心健康。

此後，劉金標每年都會到世界各地騎車旅行，呼籲大眾、國家及政府重視騎乘自行車對生活帶來的正面影響。現年86歲的劉金標，足下輪跡已遍及中國、日本與歐洲，喚起大家對騎乘自行車能降低污染並提昇生活品質的重視。