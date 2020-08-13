迎建廠潮 暐順工程接單滿載

新竹老牌營造廠暐順集團受惠台商回流及資金潮，營造事業接單滿檔，在建工程案量36億元，創下創立38年來新高，因市場商辦供不應求，竹北「暐順經貿大樓」新釋出的高樓層租金，開價每坪1,800～2,200元，不僅是大新竹地區新高，甚至超過內科。

暐順副董事長林妮穎指出，暐順集團四大事業體因為疫情關係營運兩極化，營造接單滿檔、建設事業餘屋全數去化，不過近年發展新事業飯店及商場則因疫情面臨較大困境，未來本業穩定中求成長，另兩個跨領域的新事業將整合集團資源，重整品牌升級再出發。

受惠這波台商回流建廠熱潮，目前暐順營造手上有12個在建工程，今年新簽了六件，均為大新竹地區及銅鑼的科技廠房及觀光工廠等，合計案量36億元創新高；新竹房市回溫，竹北高鐵三案「哈洛德」、「置地廣場」、「馥邑雙星」今年賣出30多戶，主要去化均為80～90坪、平均總價2,500萬元的住宅，目前僅剩店面可售。

這波台商回流也加速新竹商辦去化，「暐順經貿大樓」6～13樓商辦全數滿租，因為供不應求，原本19、20樓規劃為景觀餐廳的2,000坪空間申請執照變更、進行改裝辦公室，開價每坪1,800～2,200元，預租就有八家租客排隊。

相較之下，商場及飯店等新事業受疫情衝擊大，「6＋PLAZA」商場將櫃位集中至低樓層，並以快閃等短租櫃位，進行品牌調整；住房率一度低到僅剩一成的暐順麗緻文旅，在國旅回溫、政府振興補助下，暑假周末住房也回升至逾八成，餐飲則透過外送、便當擴展商務客源。