池上出好米 橫掃精饌米獎

素有「包裝食米界奧斯卡」之稱的2020年精饌米獎，共計59件產品參與選拔，農委會農糧署13日進行「官能品評」，結果由台東縣池上鄉農會的正宗池農米（2.5Kg）拿下台灣好米組冠軍；池上多力米公司的「大地有機香白米」（1.5Kg）奪得台灣有機米組冠軍。農糧署強調，晶瑩剔透的外觀、香Q細膩的口感，都是奪冠關鍵。



農糧署表示，因為嚴謹的競賽過程，「精饌米獎」已在業界打響名號，歷年得獎米除品牌形象及知名度大為提升外，更吸引便利商店使用得獎米打造懷石飯糰系列商品，許多五星級飯店及連鎖餐飲集團也紛紛選用得獎米；另頂級美食名店梵燒肉，在品嘗20多款市售包裝米後，選擇去年冠軍米（芳榮米廠台灣越光米），作為店內米飯料理的指定食材。



過去各年度精饌米獎的得獎米，年營業額均顯著提升25％以上，顯示國人對於精饌米獎的認同，今年因疫情影響，多款歷年得獎產品更被搶購一空，成為消費者居家自煮防疫食材及團購的熱門首選。農糧署指出，透過「精饌米獎」選拔，鼓勵糧食業者強化生產管理及品牌行銷，由通路端選出品質好、食味佳、安心安全的包裝食米，讓消費者方便地買到優質又好吃的米。



為了讓比賽更加公平客觀，「精饌米獎」在祕密採買樣品米後，經由公開拆封更換包裝、隨機編號流程，以代碼完成後續評分，直到成績揭曉的這一刻，才會知道得獎的業者與產品。



今年「精饌米獎」台灣好米組冠軍，由台東縣池上鄉農會的正宗池農米（2.5Kg）脫穎而出，品種是台2號，亞軍為壽米屋企業的大橋頂級CAS越光米（1.5Kg），季軍為富盛農經科技公司的台東池上競賽履歷米（2Kg）。



台灣有機米組冠軍為池上多力米公司的大地有機香白米（1.5Kg）拿下，品種為高雄147號，產自台東縣池上鄉，每包米都完整公開新鮮度、食味值等米值檢測資訊；亞軍為池上鄉農會的池農有機白米（1.5Kg），季軍為陳家成的日品有機米（2Kg）。