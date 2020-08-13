池上出好米 橫掃精饌米獎

「2020年精饌米獎」冠軍揭曉暨頒獎典禮記者會13日展開，最終台灣好米組的冠軍由台東縣池上鄉農會正宗池農米奪下，而台灣有機米組冠軍則是由池上多力米股份有限公司大地有機香白米奪下。圖為農糧署署長胡忠一（左三）與所有得獎者合照。圖／張懿文
「2020年精饌米獎」冠軍揭曉暨頒獎典禮記者會13日展開，最終台灣好米組的冠軍由台東縣池上鄉農會正宗池農米奪下，而台灣有機米組冠軍則是由池上多力米股份有限公司大地有機香白米奪下。圖為農糧署署長胡忠一（左三）與所有得獎者合照。圖／張懿文

素有「包裝食米界奧斯卡」之稱的2020年精饌米獎，共計59件產品參與選拔，農委會農糧署13日進行「官能品評」，結果由台東縣池上鄉農會的正宗池農米（2.5Kg）拿下台灣好米組冠軍；池上多力米公司的「大地有機香白米」（1.5Kg）奪得台灣有機米組冠軍。農糧署強調，晶瑩剔透的外觀、香Q細膩的口感，都是奪冠關鍵。　

農糧署表示，因為嚴謹的競賽過程，「精饌米獎」已在業界打響名號，歷年得獎米除品牌形象及知名度大為提升外，更吸引便利商店使用得獎米打造懷石飯糰系列商品，許多五星級飯店及連鎖餐飲集團也紛紛選用得獎米；另頂級美食名店梵燒肉，在品嘗20多款市售包裝米後，選擇去年冠軍米（芳榮米廠台灣越光米），作為店內米飯料理的指定食材。

過去各年度精饌米獎的得獎米，年營業額均顯著提升25％以上，顯示國人對於精饌米獎的認同，今年因疫情影響，多款歷年得獎產品更被搶購一空，成為消費者居家自煮防疫食材及團購的熱門首選。農糧署指出，透過「精饌米獎」選拔，鼓勵糧食業者強化生產管理及品牌行銷，由通路端選出品質好、食味佳、安心安全的包裝食米，讓消費者方便地買到優質又好吃的米。

為了讓比賽更加公平客觀，「精饌米獎」在祕密採買樣品米後，經由公開拆封更換包裝、隨機編號流程，以代碼完成後續評分，直到成績揭曉的這一刻，才會知道得獎的業者與產品。

今年「精饌米獎」台灣好米組冠軍，由台東縣池上鄉農會的正宗池農米（2.5Kg）脫穎而出，品種是台2號，亞軍為壽米屋企業的大橋頂級CAS越光米（1.5Kg），季軍為富盛農經科技公司的台東池上競賽履歷米（2Kg）。

台灣有機米組冠軍為池上多力米公司的大地有機香白米（1.5Kg）拿下，品種為高雄147號，產自台東縣池上鄉，每包米都完整公開新鮮度、食味值等米值檢測資訊；亞軍為池上鄉農會的池農有機白米（1.5Kg），季軍為陳家成的日品有機米（2Kg）。

工商時報 劉朱松

證券產業新聞中心-傳產組

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