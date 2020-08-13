河靜鋼領頭大漲 中鋼盤價漲定了

大陸鞍鋼9月份和越南河靜鋼10月份盤價再傳漲聲，其中河靜鋼熱軋每公噸大漲45美元、漲幅近10％，讓中鋼10月份和Q4內銷盤價更有漲價動能。對此，中鋼表示這是在原料成本上漲和虧損壓力下，鋼廠必須採取的反應，雖然中鋼避談漲幅，但顯然漲勢確定。預期下游包括春雨、美亞、燁輝、盛餘、新光鋼等相關鋼廠勢必跟著反映成本調漲價格，可望增添Q4營運動能。



繼寶鋼之後，大陸另一家大鋼廠鞍鋼13日也公佈9月份盤價，多項產品明平暗漲，包括熱軋基價不調整但每公噸優惠減少230元人民幣、冷軋板捲每公噸優惠減少200元人民幣、熱鍍鋅優惠也減少200元人民幣、中厚板每公噸優惠減少150元人民幣；另酸洗板每公噸上調300元人民幣、電磁鋼片每公噸上調300元人民幣。



此外越南河靜鋼也傳出漲價消息，河靜鋼表示，8月國際鐵礦現貨價格持續揚升，為反映原料上漲，河靜鋼決定10月份熱軋內銷盤價每公噸調漲近45美元，盤元線材內銷漲幅為每公噸16～20美元。河靜鋼這次漲價後，熱軋每公噸由460～465美元漲到505～510美元左右、漲幅近10％。



鋼鐵專家認為，河靜鋼此次漲價，一方面受到國際鐵礦砂原料成本大漲影響；另一方面隨著後疫情期間，汽車等用鋼產業需求復甦激勵。



中鋼執行副總黃建智表示，越南當地印度料熱軋進口成交價每公噸已到510美元，其他料源的報價也在530～550美元，河靜漲後價格算是還偏低，收單應該沒困難。



至於河靜鋼大漲，是否有機會讓中鋼10月和第四季內銷盤價的仰角跟著往上拉升？黃建智指出，在原料成本上漲與虧損壓力下，已觸動國際各鋼廠漲價的決心，希望在這種趨勢下，能激勵客戶需求釋放，落實拉升價格。



美亞業務副總吳倫吉則表示，在成本壓力下中鋼漲價合理，只是漲幅多少而已？但以河靜鋼的漲勢來看，因和中鋼是在不同球場打球，仍希望中鋼小漲就好，讓下游貨品能「賣得出去，錢進得來」。