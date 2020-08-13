貿協台美企業聯盟啟動 助攻FTA

外貿協會「台美商務交流中心」年初成立「台美企業聯盟」，至今已有逾千家企業會員參與，13日盛大舉辦「台美企業聯盟成立大會」。貿協董事長黃志芳強調，聯盟成立可加速台美貿易新產業鏈發展，透過營造雙方戰略合作環境，對於促進台美雙邊貿易協定（FTA）將有正面效應。



AIT副處長谷立言指出，台美企業聯盟的成立，促成台美企業合作空間越來越大，尤其今年台灣防疫國家隊的組成，台美在醫療防疫產業上的合作，即是台美企業聯盟的成功範例。



貿協在2019年底宣佈台美商務交流中心，今年初「台美企業聯盟」陸續招募近千家企業會員，涵蓋公民營企業與各產業公、協會，包括電電公會、工具機公會、機械公會、塑膠公會、工商協進會與台電、中油等國營事業，以及宏碁、友嘉、李長榮化工、光寶、聯發科等集團，黃志芳強調，此平台將以國家隊的力量服務台灣與美國企業，並於貿易、投資、產業、人才、新創等五大領域進行交流合作，共同迎接台美戰略夥伴新關係。



黃志芳表示，台美企業聯盟成立可望加速台美貿易的發展，原本計劃今年下半年於美國東、西岸成立行銷展示中心，並與美國FORTUNE 500大企業組團拜訪，且因應台美供應鏈重組，規劃在美國設立園區等佈局，礙於疫情關係，目前先推出台美資訊平台，待疫情過後會陸續啟動多項行動方案，他強調，台美企業聯盟除了已招募國內超過千家企業加入會員，也將擴大在美國的人脈及商脈觸角，例如擁有許多美國大型企業波音、Intel等會員的美台商會（U.S.TBC），即是聯盟在美重要盟友，現在加入是最好時機！



黃志芳表示，疫情之下，美國正尋求信任的戰略夥伴，尤其是在防疫相關的公衛領域、AIot、5G產業等智慧運用都是美方的優先範疇，雙方合作助攻產業發展，像是半導體、紡織業與石化業等在近期均有台灣業者赴美投資新動向，他更透露南良等口罩國家隊也準備透過聯盟搭橋赴美一條龍投資。



他認為，台美企業聯盟的啟動可發揮正面效果，透過此聯盟進一步促成更多台美企業在經貿、投資、產業合作、新創跟人才交流等五大領域合作，有利於營造一個更有利於台美雙邊自由貿易協定的一個經貿環境！