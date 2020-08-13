遠雄輕奢旅店 打造環島遊憩鏈

擴大搶攻後疫情時代國旅新商機，遠雄集團遊憩休閒事業新創輕奢旅店品牌「OLAH悅樂旅店」，花蓮首店將於8/18開幕，接續台中、高雄陸續展店，副董事長武祥生表示，目標5年內全台開出10家「OLAH悅樂旅店」，並與遠雄旗下「遠雄悅來飯店」和「高雄洲際酒店」等五星飯店互補搭配、分進合擊，打造「環島遊憩鏈」。



遠雄集團在高雄亞洲新灣區投資的全台最高、結合飯店與豪宅 的「遠雄 THE ONE」，館內飯店已確定掛上「高雄洲際酒店」品牌，IHG洲際酒店集團派任總經理並將於9月到任，預計2021年第二季營運。



新冠肺炎重創全球觀光產業，疫情迄今仍在國際持續蔓延，且何時止息未有答案，封城、鎖國情勢完全改變觀光旅遊市場生態，全球國際觀光飯店集團評估，後續二至三年仍無法恢復元氣。對此武祥生表示，疫情除提高「大飯店」投資回收的難度，「國旅」在未來幾年亦將成為台灣觀光旅遊市場「唯一救贖」，因此遠雄集團遊憩休閒事業決定新創小型輕奢旅遊品牌「「OLAH悅樂旅店」，並以購地自建、投資併購與承租改裝等多元策略組合發展連鎖。



「OLAH悅樂旅店」定位為介於品牌酒店與青年旅館之間的「Poshtel輕奢旅店」，量體規模都在百間客房以內，且除有傳統客房並有青年旅店的 「舖位」，武祥生表示，新品牌將採「分眾化」、「個性化」與「粉絲化」模式經營，迎合並滿足國旅市場最大客源家庭與年輕族群的需求和喜好。



將於8月18日營運的花蓮OLAH悅樂旅店，位在花蓮市中心，前身為花蓮「喜臻飯店」，遠雄承租建物並改裝後更名出擊，飯店有40間客房與30個類似youth hostel 青年旅店的舖位，年均房價目標訂在2,800元至3,000元間，年均住房率為70％。



武祥生表示，繼花蓮之後，第二家OLAH悅樂旅店將會插旗台中市，目前已進入最後簽約階段，其後依序是高雄、新北、台南、墾丁與台東，目標全台開出10家OLAH悅樂旅店，客房總數500間。