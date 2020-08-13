疫情衝擊 卓永財：明年恐有1/3工具機廠倒閉

上銀集團總裁卓永財表示，工具機產業到年底都不會好，最壞狀況到明年6月，台灣工具機廠商恐有1/3面臨倒閉，他呼籲政府提供專案經費採購基礎工具機，供大專院校教學使用，也可協助產業渡過難關。

為促進台灣機器人產業發展，台灣機器產學聯盟今天舉行啟動儀式，卓永財受邀出席，會中接受媒體採訪。

談到台灣工具機廠商在COVID-19疫情衝擊下的處境，卓永財不諱言指出，到今年底台灣工具機產業景氣都不會好，他更直言若政府不積極協助，最壞狀況到明年6月，可能有高達1/3的台灣工具機廠商面臨倒閉。

卓永財指出，由於疫情關係，加上中國大陸市場受到衝擊，台灣工具機廠商面臨訂單明顯衰退的困境，儘管上銀集團本身影響不大，不過站在產業界的角度，他希望政府能夠積極協助廠商渡過難關。

他建議政府能提供專案經費，向廠商採購車、銑、綜合工具機等基礎和標準工具機產品，提供給大專院校，淘汰20年以上的老舊設備，並配合廠商提供具有工程師實務背景的業師，每年固定時數到校進行專業訓練，帶動產學合作。

展望上銀集團下半年營運，卓永財預期，在晶圓機器人和智慧製造應用穩健成長，其中晶圓機器人系統今年出貨可超過百台，他預期第3季業績有機會優於去年同期，不過第4季仍要努力，8月業績可能有歐洲暑休的因素影響。

上銀集團也在規劃員工加薪，卓永財透露，已經有部分員工從8月開始加薪，預估9月起上銀員工平均加薪幅度約1.5%。