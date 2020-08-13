廣達Q2獲利創新高 林百里：材料趕不上訂單

代工廠廣達今天召開法人說明會公布第2季財報，受惠於筆記型電腦需求，每股盈餘達新台幣1.62元，為近8年單季新高；廣達董事長林百里表示，現在是材料趕不上訂單，第一次發生這情形。

廣達預期今年筆電需求將旺到第4季，看好全年筆電出貨將成長雙位數百分比。林百里表示，目前筆電和雲端都是正向成長，第4季需求還是很旺盛。過去季節性因素對廣達影響很大，但現在是供應面趕不上，「材料趕不上訂單」，第一次發生這個情形。

廣達財務長楊俊烈說，今年第2季筆電需求強勁出貨1450萬台，季增99%，年增67%，優於先前預期。由於出貨大幅成長，達成規模經濟，包括筆電和非筆電出貨都很強，單季營業毛利達167億元，季增82%，年增43%；歸屬於母公司淨利為62.52億元，季增1.42倍，年增57.6%。

楊俊烈指出，今年第2季雖受疫情和缺料影響，但出貨仍倍數成長，獲利呈現雙位數百分比成長。上半年歸屬於母公司淨利88.31億元，年增24.5%；每股盈餘（EPS）2.29元，優於去年同期的1.84元。

因市場需求仍強，楊俊烈預估，廣達今年第3季筆電出貨、今年下半年相較上半年出貨及2020年全年出貨均可望成長雙位數百分比；如果零組件缺料有改善，有機會成長更多。

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