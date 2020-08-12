百年大同恐變天 欣同、新大同：尋求擴大參與

經濟部12日核准大同市場派欣同及新大同，召開股東臨時會，全面改選6席董事及3席獨董，百年大同面臨即將變天！欣同及新大同表示，將尋求另一組申請人羅得、三雅及競殿的支持及協助，擴大參與。市場預期，大同股臨會最快也要9月底、10月初才能召開。



王光祥昨日也發聲明表示，經濟部許可大同3％股東自行召開股臨會，是維護所有股東的權益，雖然經濟部考量申請順序，核准先提出申請的欣同、新大同召開股臨會，但成功不必在我，都是為股東做事，他本人感謝會做事的政府，做出正確決定。



王光祥指出，股東期待是公平、公正、公開的股東會，他本人支持3％股東儘速依主管機關法令籌備股東臨時會，讓大同營運回歸正軌。



至於市場盛傳三雅及羅得兩投資公司持有大同股票，已遭金融機構斷頭近11,000張，王光祥僅表示，「他撐得住，謝謝大家關心。」



欣同及新大同指出，經濟部准予申請召開股臨會全面改選董事，這是匡正大同6/30違法股東會亂象的救濟方法，也是公司法3％股東召開股臨會及公司治理、股東行動主義的實踐。



欣同及新大同會在主管機關、股東及社會大眾監督下，辦好股臨會，所有股東權利都被平等對待，一股一權、股東平等原則會在這次股臨會落實，也會尋求另組申請人羅得、三雅、競殿的支持及協助，擴大參與。

大同表遺憾 可能提出訴願

大同經營權爭奪戰進入延長賽。大同獨董羅清泉選在經濟部12日核准大同市場派欣同及新大同召開股東臨時會前請辭，面臨經營權變天，大同低調表示深表遺憾，將於收到經濟部正式公文後，依法維護自身權益。業者預期，大同應會向行政法院提出訴願。



大同日前引用台北地檢署，對欣同及新大同兩投資公司具實質控制影響力的台商鄭文逸炒股案起訴內容，直指鄭文逸向大陸上海龍峰企業董事長任國龍借款，炒作大同股票，質疑幫違法陸資買入大同股票。



大同針對金管會裁處不得再辦股務一事，11日才以為維護大同自辦股務作業多年的信譽、股務處20多位同仁憲法保障的工作權益為由，委請律師，向台北高等行政法院，提出聲請行政訴訟，停止執行。



市場人士分析，大同法務長趙安10日才表示，大同6月30日股東會後選出6席董事、3席獨董，董事陳守煌在股東會當天就請辭，大同仍開二次以上董事會，即使獨董羅清泉昨日也請辭，董事及獨董仍有7人，大同仍可召開董事會確認第二季及上半年財報，並非不能運作。



外界認為，經濟部商業司直指是「破例」核准大同市場派，以公司法第173條第4項申請召開股東股臨會，勢必會成為大同向行政法院提出訴願的攻防理由，為大同市場派召開股臨會埋下變數。