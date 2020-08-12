大同之亂 經部核准市場派召開股東臨時會

針對大同市場派申請召開股東臨時會，經濟部12日作出處分決議，核准欣同及新大同公司申請案，但要求市場派必須要在11月30日前完成召開，並向經濟部申請公司變更登記。從時程推算，市場派最遲要在10月中旬準備召開股東會，否則處分逾期將無效。

經濟部12日由商業司長李鎂出面召開記者會，表示審慎研析金管會、申請人說明及公司申覆後，正式處分准許大同市場派召開股臨會申請。由於林宏信代表之欣同與新大同較王光祥為主的市場派先行送件，引用相同條文申請，因此經濟部准許欣同等市場派申請，准許召開股臨會。

李鎂列出6大理由，認為市場派申請召集股臨會，符合公司法第173條第4項中大同公司派「不能或不為」等條件，這些理由當中，金管會意見占很重要份量。

她指出，第一、據金管會意見，認定大同董事長林郭文艷執行業務重大違反法令，客觀上足認對擔任董事會召集權人及股東會主席有濫權違法行為，擅自剝奪總計高達53.32％表決權違法，且投保公司提起解任訴訟，在客觀上足使人認其難以繼續擔任董事職務。

第二、股東會召集權人不得於股東會上恣意剝奪股東權益。

第三、大同負責人刻意忽視善良管理人注意義務及全體股東權益，已無法期待該公司董事會未來將依法召開股東會。

第四、市場派申請人依公司法174條第4項規定申請，因公司負責人召開股東會有重大違法等事宜，無法期待該公司董事會未來會依法召集股東會，應符合公司法173條第4項之要件。

第五、大同公司主張申請人取得股份無效，但經濟部重申法規解釋及適用為主管機關及法院職權，非由公司自行解釋及適用，大同公司主張不足採。

第六、另一申請人羅得、三雅、競殿（王光祥派）以相同召集事由申請，因此依申請先後，核准欣同、新大同（林宏信派）召開。

李鎂說，173條第4項立法意旨在股東會以董事會召集為原則，但若董事會不為召集或不能召集，就可由股東自行召集，「目前已無法期待大同公司董事會未來可依法召集股東會」，是由個案來判斷。

官員表示，12日同步會發函給兩申請人與大同公司，若兩造對處分不滿，在收到函文次日起30日內可提出訴願，若大同公司派提出訴願成功，代表現在處分會遭廢除，就算市場派已開完股東會、完成申請，「只要公司訴願成功，這些都無效」。

知情人士說，在公司派訴願過程，並不會影響准許市場派召開股臨會的進行；但若公司派提出假處分，要求暫時停止執行處分，則視市場派律師提出必要召開理由及法院的判決結果而定。