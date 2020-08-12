和泰車賺翻 加薪3%

車市龍頭和泰汽車業績旺，新冠肺炎疫情都擋不住，12日公布的第二季財報顯示，上半年累計大賺1.2個股本，營收獲利皆創同期新高，董事會大方為員工加薪3.01％，為今年國內車業僅見。

和泰車上半年新車銷售進度超前，為今年豐田汽車全球極少數業績優於預估表現的市場，被日本原廠寄予厚望。和泰車年初設定的全年新車銷售14.6萬輛的目標不僅沒有調降，預計8月下旬與原廠的檢討會上，還有可能上調今年台灣車市規模的預估及自家業績目標。

和泰車去年獲利創新高，每股淨賺21.55元，今年6月底入帳的員工紅利較去年大增12％，平均約十個月，加計固定三個月的年終獎金，估今年員工年收入將從24個月起跳。

和泰車12日召開董事會，通過第二季財報，單季合併營收達571.90億元、年增1.80％，稅後淨利32.46億元、年增6.57％，EPS達5.94元，營收獲利均創同期新高。

和泰車累計上半年合併營收1,142.96億元、年增15.02％，稅後淨利67.13億元、年增20.95％，EPS達12.29元，亦創同期新高。

今年全球車市籠罩在新冠肺炎疫情衝擊中，和泰汽車第二季初一度也受影響，4、5月營收罕見出現下滑，所幸台灣疫情從5月中以後明顯趨緩，報復性購車買氣出籠下，和泰車6月銷售業績暴衝，讓第二季全季營收不減反增，達571.90億元，改寫同期新高。

尤其今年和泰車高單價、高毛利的進口車銷售占比都維持在六成以上，較過往明顯增加，讓獲利增速明顯超過營收。此外，和泰車表示，轉投資汽車水平事業，如和泰產險、車美仕、和運租車、長源汽車以及八大經銷商獲利貢獻穩定增加，造就今年獲利創高。

展望下半年，和泰車7月又繳出新車銷售1.58萬輛的今年單月新高紀錄，推增營收創高，累計前七月新車銷售達8.72萬輛，市占率攀上34.4％的近年新高，第四季還將推出全新國產運動休旅車Corolla Cross，對下半年銷售更樂觀，內部醞釀調高全年國內車市預估，以及自家銷售目標。

和泰車董事會12日也通過今年度員工調薪案，平均加薪幅度達3.01％，維持近年水準。今年國內車商業績表現兩極化，多數車商業績並沒有跟上市場成長的腳步，加上疫情考量，對今年度的調薪計畫紛紛喊卡，和泰車逆勢調薪，羨煞同業。