台塑加碼54億元 增資台塑工業美國公司

強化美國HDPE獨資新廠財務結構，台塑（1301）公告董事會通過增資美國子公司台塑工業美國公司1.85億美元（約新台幣54.57億元）。台塑表示，台塑工業美國公司為台塑持股100％子公司，主支援美國HDPE（高密度聚乙烯）獨資新廠，此次增資主要是改善財務結構，並不是有新的資本支出計畫。

台塑除參與台塑美國公司主導的年產乙烯120萬噸乙烷裂解廠、年產40萬噸LDPE（低密度聚乙烯）廠，另透過台塑工業美國公司，由台塑100％獨資經營HDPE新廠，年產能40萬噸。台塑去年底即通過增資台塑工業美國公司1億美元，以當時匯率計算，約新台幣30.46億元。

台塑指出，美國因疫情尚未完全控制，加上失業率高且倒閉企業增加，造成市場需求恢復緩慢。在低油價下，輕油產製石化原料成本大幅降低，美國以天然氣產製石化產品，沒有過去的競爭優勢。

在石化原料價格大跌下，造成美國石化廠利差大幅縮小，且因疫情影響需求降低，美國石化廠需配合降低開工率，台塑美國公司下半年也安排歲修，加以因應。

不過，近期原油價格回升，且各國鎖國封城解封，需求逐漸回復，石化原料價格反彈，第3季台塑兩岸石化廠營運利差也可望改善提振，加上轉投資台塑化擺脫虧損，且有現金股息入帳，營運可望好轉推進。

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