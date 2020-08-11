卜蜂清理完畢彰化污泥 H2營運持續樂觀看待

卜蜂今天表示，彰化污泥已在7月底全部清理完成；展望下半年，董事長鄭武樾表示，外在有太多不可控的因素，目前評估包括豬、雞價都可維持在相對高檔區，本業營運持續樂觀看待。

卜蜂最新公告第2季稅後盈餘新台幣4.65億元，每股盈餘（EPS）1.73元，年增20.1%，逆境中創同期歷史新高；累計上半年營收106.69億元，稅後純益9.13億元，每股純益2.61元，年增10.12%。

卜蜂表示，第2季營運表現逆境中創高，主要受惠豬、雞及蛋價都維持相對高檔區，另外進口的豬肉及雞肉也相對減少，對台灣本土廠商衝擊少一點，綜合各種因素看來對本土廠商有利，另外，在網購的貢獻也創下新高表現。

展望下半年，鄭武樾表示，外在有太多不可控的因素，目前評估包括豬、雞價都可維持在相對高檔區，本業營運持續樂觀看待。

針對市場關心的彰化污泥案及花蓮建廠案，鄭武樾指出，花蓮案已經變成政治議題，參與其中沒有意義，如果可以做就做，不能建廠就把土地留著，不排除往其他區域進行評估。

至於彰化污泥案，他表示，當初被指定需處理的三個地號，5月開始陸續完成，7月底已完成最後一筆污泥處理，當初有多家食品大廠捲入，但目前只有卜蜂完成環境恢復，還受到彰化縣政府表揚，「最有良心的是我們，但被罵最兇的也是我們。」

鄭武樾表示，在此次事件中也學得不少經驗，目前也持續評估規劃興建污泥處理廠，以利確保後續污泥處理完善，並朝向循環經濟努力。