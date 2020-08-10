統一7月營收終止連四跌 統一超年增3％

統一10日公告7月合併營收405.10億元，年增0.6％，終結先前連續四個月下滑；累計前七月合併營收2,592.46億元，年減1.25％。另，統一超7月合併營收230.61億元，年增3.02％；累計前七月合併營收則與去年大致持平，為1,476.03億元，年增0.12％。

統一表示，綜觀7月跟前七月表現，無論統一企業、統一中控、統一超商個別來看都是正成長，惟統一中控受匯率影響，人民幣換算成新台幣營收減少；統一超商則受海外菲律賓轉投資影響。

統一超進一步表示，由於菲律賓當地持續封城管制措施，截至7月底菲律賓共2,942家7-ELEVEN，其中，近八成門市仍無法正常營運（包含5％暫停營業）。但在台灣「7-ELEVEN DAY」、振興三倍券優惠等各式促銷帶動下，加上持續快速拓點，仍拚出營收正成長。

首先在店數方面，截至7月底，全台7-ELEVEN總店數已來到5,852家，今年來「淨增加」197店，展店速度相當快，且相較去年同期總店數年增5.86％。統一集團董事長羅智先日前股東會更宣示，今年目標要突破6,000店大關。

其次是加大促銷力度，統一超7月推出「7-ELEVEN DAY」活動，以超商為核心，結合集團旗下美妝、餐飲、百貨品牌同慶祭優惠；另，振興三倍券預購及使用優惠下得更猛烈，其中，最受關注的就是可用3,000元紙本振興券，購買小七4,000元振興隨取卡，等同加送1,000元給顧客，還有購買指定商品面額二倍用等，帶來吸客效應。

除優惠加持外，統一超表示，7月國旅旺季與夏季高溫，推升飲品類包括CITY CAFE、水、茶飲及運動飲料等需求提高，整體銷售成長近一成；出版品部分，近600間門市導入博客來專區書籍推薦，提升書籍銷售成長逾二成；交貨便、賣貨便服務優化，也帶動業績成長逾一成。

轉投資事業方面，統一超指出，博客來延續曬書節活動，業績年增逾一成；統一百華也在7-ELEVEN DAY及三倍券優惠下，業績年增逾二成；酷聖石冰淇淋則受惠夏季高溫來客數增加、異業合作等優惠方案，業績成長近三成。

展望8月，統一超表示，瞄準暑假出遊旺季、七夕情人節等商機持續發酵，將掌握父親節、七夕送禮與中元節採購商機，加上8月再推出集團三大支付立折優惠，持續滿足消費者需求。

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