超商老二爭氣 全家7月營收、半年報同創新高

「超商老二」全家便利商店不畏疫情逆勢高成長！10日最新公布7月合併營收78.33億元，不僅刷新歷史單月紀錄，並較去年同期成長13.52％；全家半年報也創新高，上半年歸屬於母公司稅後淨利8.9億元，年增16.97％，每股稅後盈餘3.99元，亦明顯高於去年同期的3.41元，表現相當亮眼。

全家董事長葉榮廷多次強調，對便利商店來說「天氣」因素大於「景氣」。7月原本就是便利商店旺季，今夏由於天氣異常炎熱，更驅動便利商店原有商品結構中佔多數的飲料熱賣；7月還有振興三倍券預購帶動來客，以及超商各自加碼的預購及使用優惠，也是挹注關鍵。

全家7月營收已連續三個月維持雙位數高成長，累計前七月合併營收487.36億元，也續創歷史新高，年增10.06％。據全家統計，7月整體鮮食業績成長15％，其中現煮飲料品群（包含Let’s cafe、私品茶、酷繽沙）在話題新品及消暑需求帶動下，業績年增近30％；另，氣溫因素加上新品加持，全家霜淇淋業績也年增逾五成。

此外，全家上半年不畏疫情逆勢高成長，除了持續展店擴大規模（今年1～6月淨增加127店），也跟全家長期布局「會員點數經濟」、「鮮食座位經濟」、「電商網購經濟」三大策略奏效有關。

首先從會員經濟來看，全家會員總數早已突破1,200萬人，穩居四大超商之冠，全家並統計，幾大關鍵會員經營指標，如消費金額、營收占比、活躍人數、商品預售業績等皆成長，是一大助攻關鍵。

其次是鮮食經濟，全家近年強化鮮食升級，除了本質提升外，也展開異業合作聯名，加上包含在鮮食內的現煮咖啡、茶飲及霜淇淋，也在差異化新品跟相關振興優惠帶動下，上半年整體鮮食營收年增近一成。

再來是電商經濟，全家表示，疫情催化宅居網購趨勢，全家在原有的店舖EC包裹寄取件服務上，輔以推出三大開店平台，提供小賣家更全方位的服務，亦成功帶動整體EC業績向上。

而上述三大策略奏效，也使得全家上半年「既存店」日均銷售成長2.5％，並帶動支援全家本業的福比麵包、日翊文化、全台物流等轉投資獲利成長。

展望下半年，全家表示，第三季為便利商店傳統旺季，將持續推出現煮飲料、霜淇淋、鮮食等話題新品，加上中秋預購、各式會員優惠活動等多箭齊發，可望持續驅動下半年營運績效。

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