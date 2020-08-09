「類出國」機上報復性消費 刷出百萬免稅品

長榮航空8日「類出國」專案包機順利完成任務，長榮航推出預購七折，額外加碼雅詩蘭黛、海洋拉娜、JO MALONE及倩碧更低68折預購，意外激出旅客刷出上百萬免稅品的報復性消費，顯示國人確實悶壞了！

新冠肺炎疫情下，苦撐的航空業者逆境中突圍，在政府單位協助下相繼推出「類出國」專案航班，長榮航8日我愛爸爸「類出國」專案航班的30個商務艙以及279個經濟艙共計309個座位全數客滿，讓業者苦悶許久的心都動起來，雖然長榮航總經理孫嘉明說，專案航班都以成本經營，但仍盡力滿足旅客的想出國需求，8月15日也已客滿，由於民眾需求大增，預計選擇在假期期間再推出「類出國」專案包機。

特別8日長榮航的專案包機共有309位旅客登機，人潮是錢潮，專機特別派出16組空服員值勤，飛行將近3小時的時間，旅客報復性消費慾望啟動，空服員忙得焦頭爛額，意外激出報復性消費，8日共有上百萬的免稅品瘋狂業績。

為何長榮航「類出國」免稅品如此熱銷，因長榮航推出相當誘人七折預購機上免稅商品活動，比往常兩件以上85折更優惠，熱銷商品如雅詩蘭黛、海洋拉娜、JO MALONE及倩碧的預購折扣更低68折，雅詩蘭黛特潤超導修護露100ML折扣後達3,604元，限量150組，海洋拉娜舒芙乳霜60ML折扣後7,181元，這難得的價位讓貴婦都瘋了。

長榮航「類出國」的成功行銷案子，讓業者在逆境中有現金流流入，也讓旅客滿足好想出國，好想購物的慾望，這是疫情間意外的雙贏策略。