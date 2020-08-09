疫情重創 華航獲利創新高 謝金河示警空服員

今年新冠肺炎疫情重創航空業，未料，華航客運量大減，但本業獲利卻創新高！財信傳媒董事長謝金河指出，是貨運收益彰顯，抵銷客運的虧損，而且還賺更多。他示警，這些年，華航、長榮航空公司頻傳罷工，若大家體諒航空客運經營的困難，「空服員可能要更加珍惜現在的工作」！

謝金河在臉書撰寫「載貨比載人好賺！空服員小心！」一文。他指出，今年肺炎疫情重創航空業，第一季華航、長榮都慘賠。進入第二季，歐美疫情加劇，全球空運幾乎都停擺，全世界的航空公司飛機停滿停機坪，最好笑的是，機場有人專門驅趕小鳥，因為飛機太久沒飛，小鳥在引擎附近築巢。

謝金河提及，今年第二季，外國旅客入境台灣只有1.3萬人，跟去年同期的307萬人次，減少99.5%。從數字顯示，華航第二季肯定比第一季虧損更大，沒想到出來的數據令人跌破眼鏡！華航不但沒有賠，反而更賺。華航第二季營收263.16億元，比首季325.57億元，減少19.16%，但華航首季本業虧損29.71億，第二季營收減少，本業卻獲利27.48億元，華航客運量大減，但本業獲利卻創新高，原來貨運收益彰顯，抵銷了客運的虧損，而且還賺更多。

此外，謝金河指出，今年疫情讓各國封鎖國境，人員流動停滯，但貨物仍然暢通，貨運運價一度大漲，很多航空公司把客機座椅拆除，改成貨機，華航第二季亮出EPS0.45元的好成績。從另一個角度來看，客運的人事支出龐大把獲利吃光還不夠賠，成了航空業最沈重的負擔，如果華航變成航空貨運公司，也許可能變成績優公司。「這些年，兩家航空公司頻傳罷工，如果大家體諒航空客運經營的困難，空服員可能要更加珍惜現在的工作！」

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 謝雅柔）