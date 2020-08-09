8/09前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/10 (一)
|＊勞動部公布無薪假統計
＊主計總處公布6月薪資統計
|8/11(二)
|＊財政部公布稅收統計
＊基富通退休調查記者會
＊2020玉山安永科技論壇「後疫情時代－企業風險管理及供應鏈布局展望」
|8/12(三)
|＊高雄國際鋼鐵經營協會新舊任理事長交接典禮
|8/13 (四)
|＊中華工程土城AI智慧園區開工典禮
＊台灣機器人產學聯盟啟動典禮
＊央行標售2年期定存單
＊CRIF中華徵信所「五十有成 智迎百年」Top5000五十週年慶祝酒會暨產業趨勢論壇
|8/14 (五)
|＊主計總處公布所得分配並修正GDP預測
|8/15 (六)
|＊高雄市長補選
國際財經焦點
|8/10(一)
|＊美國7月消費者通膨預期
|＊英國6月國內生產毛額指數、製造業生產
|＊法國6月工業生產、非農新增就業人數
|8/11(二)
|＊美國7月生產者物價指數
|＊英國6月失業率
|＊德國8月ZEW經濟信心指數
|＊日本6 月經常帳
|8/12(三)
|＊美國7月通貨膨脹指數
|＊歐元區6月工業生產指數
|＊韓國7月失業率
|8/13(四)
|＊美國上週初領失業救濟金人數
|＊德國7月通膨率
|＊法國第二季失業率
|＊日本7月生產者物價指數、工具機訂單
|8/14(五)
|＊美國7月零售銷售、工業生產
|＊歐元區第二季GDP修正值、就業變化
|＊墨西哥央行決策會議
陸港澳焦點
|8/10(一)
|＊7月CPI、PPI
|＊中概股搜狐、搜狗、鬥魚公布半年報
|8/11(二)
|＊中概股騰訊音樂、蔚來汽車、虎牙公布半年報
|＊中國鐵塔、閱文集團H股公布半年報
|8/12(三)
|＊騰訊、國泰航空、高鑫零售H股公布半年報
|＊MSCI公布8月季度評審結果
|8/13(四)
|＊中概股網易公布半年報
|＊聯想集團、中移動、李寧、裕元工業公布半年報
|8/14(五)
|＊7月社會消費零售總額、規模以上工業增加值、固定資產投資、失業率
|＊舜宇光學、吉利汽車H股公布半年報
台股一周焦點
|8/10(一)
|除息
|泰博、威強電等
|法說會
|群光、愛普
|8/11(二)
|除權息
|大立光、彰銀、台新金、盛群、新唐、愛普、鈺齊-KY等
|法說會
|南茂、聯陽、敦泰、信義、應廣、永冠-KY
|8/12(三)
|股東臨時會
|世豐、燦星旅
|除權息
|裕日車、上銀、廣隆、台泥、合庫金、國票金等
|法說會
|華碩、宇瞻、關貿、力旺、豪展、鴻海、中磊、樺漢、中租-KY、廣越
|8/13(四)
|除權息
|美利達、日月光投控、華南金、兆豐金、中租-KY等
|法說會
|廣達、精成科、精星、佳世達、群聯、牧德、瀚宇博、精材、勤誠
|8/14(五)
|股東臨時會
|永彰、正淩
|除息
|花仙子、鉅明、欣高、晶采等