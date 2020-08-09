8/09前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

8/10 (一) ＊勞動部公布無薪假統計

主計總處公布6月薪資統計
8/11(二) ＊財政部公布稅收統計

基富通退休調查記者會

＊2020玉山安永科技論壇「後疫情時代－企業風險管理及供應鏈布局展望」
8/12(三) ＊高雄國際鋼鐵經營協會新舊任理事長交接典禮
8/13 (四) ＊中華工程土城AI智慧園區開工典禮

＊台灣機器人產學聯盟啟動典禮

央行標售2年期定存單

＊CRIF中華徵信所「五十有成 智迎百年」Top5000五十週年慶祝酒會暨產業趨勢論壇
8/14 (五) 主計總處公布所得分配並修正GDP預測
8/15 (六) ＊高雄市長補選

國際財經焦點

8/10(一) ＊美國7月消費者通膨預期
＊英國6月國內生產毛額指數、製造業生產
＊法國6月工業生產、非農新增就業人數
8/11(二) ＊美國7月生產者物價指數
＊英國6月失業率
＊德國8月ZEW經濟信心指數
＊日本6 月經常帳
8/12(三) ＊美國7月通貨膨脹指數
＊歐元區6月工業生產指數
＊韓國7月失業率
8/13(四) ＊美國上週初領失業救濟金人數
＊德國7月通膨率
＊法國第二季失業率
＊日本7月生產者物價指數、工具機訂單
8/14(五) ＊美國7月零售銷售、工業生產
＊歐元區第二季GDP修正值、就業變化
＊墨西哥央行決策會議

陸港澳焦點

8/10(一) ＊7月CPI、PPI
＊中概股搜狐、搜狗、鬥魚公布半年報
8/11(二) ＊中概股騰訊音樂、蔚來汽車、虎牙公布半年報
＊中國鐵塔、閱文集團H股公布半年報
8/12(三) ＊騰訊、國泰航空、高鑫零售H股公布半年報
＊MSCI公布8月季度評審結果
8/13(四) ＊中概股網易公布半年報
＊聯想集團、中移動、李寧、裕元工業公布半年報
8/14(五) ＊7月社會消費零售總額、規模以上工業增加值、固定資產投資、失業率
＊舜宇光學、吉利汽車H股公布半年報

台股一周焦點

8/10(一) 除息 泰博、威強電等
法說會 群光、愛普
8/11(二) 除權息 大立光、彰銀、台新金、盛群、新唐、愛普、鈺齊-KY等
法說會 南茂、聯陽、敦泰、信義、應廣、永冠-KY
8/12(三) 股東臨時會 世豐、燦星旅
除權息 裕日車、上銀、廣隆、台泥、合庫金、國票金等
法說會 華碩、宇瞻、關貿、力旺、豪展、鴻海、中磊、樺漢、中租-KY、廣越
8/13(四) 除權息 美利達、日月光投控、華南金、兆豐金、中租-KY等
法說會 廣達、精成科、精星、佳世達、群聯、牧德、瀚宇博、精材、勤誠
8/14(五) 股東臨時會 永彰、正淩
除息 花仙子、鉅明、欣高、晶采等
工商時報 數位編輯
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