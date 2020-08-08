台商回流+疫情衝擊 預拌混凝土價格衝高

台商回流，科技廠辦建案增加；受到疫情影響，運輸受阻，進口水泥數量減少；陸沙禁運，國內砂石等原料成本增加；更因環保趨嚴，產能減少，從去年底至今年以來，預拌混凝土價格持續走高。水泥的議價空間也減小；市場指出，在這些干擾價格的因素短期不易解決下，國內水泥、預拌混凝土價格，到今年底前，預期仍會在高檔。

國內主要水泥廠及預拌混凝土廠因此而受惠，根據台泥、亞泥、環泥及國產建材實業今年第一季的財報顯示，國內市場的營業毛利率都有3-5%的提升。

2019年上半年，從越南、泰國等地進口的水泥數量，爆出高達126.6萬噸的破歷史新高記錄；受疫情影響，國內進口水泥數量，在各國邊境管制下，今年上半年已比去年同期減少；市場指出，水泥市場殺價競爭少了，水泥的議價空間縮小了，今年以來的價格相對比過去提高了。

中美貿戰、新冠疫情，驅動台商回台加大投資，無論是廠辦、商辦大樓的建案增加，對水泥的需求增加，台、亞泥指出，出貨條件的議價空間變小，水泥價格相對過去幾年，是「穩定在一定價格之上」。

市場指出，環保法規趨嚴，也是水泥價格議價空間縮小的因素之一；政府規定國內水泥廠的出口量逐年遞減，間接讓水泥生產成本有小幅度的增加，水泥價格「趨硬」。

至於預拌混凝土市場，從去年下半年開始，在國內砂石、爐石、灰飛等主要原料價格上漲帶動下，為反映原料價格上漲，預拌混凝土價格有一波調漲；到今年，因疫情影響，中國大陸砂石進口量大減8成以上，國內預拌混凝土價格又因此有一波段的反映。

近期，由於國內公共工程、廠辦、民間建築等工程數量的增加，國內的公共工程監督機關也接到許多營造廠的抱怨，預拌混凝土的價格，又醞量調漲。

台灣區預拌混凝土公會指出，砂石、爐石、灰飛等主要原料的價格，近一年分別有2成至倍數的上漲，這對預拌混凝土廠營運增加很大的壓力，政府應針對這些上游原料的價格及產量管控，讓市場價格更趨平穩。