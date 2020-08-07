國壽桃園置地廣場啟用 總座：像極了愛情

國泰桃園置地廣場盛大開幕，國壽總經理劉上旗7日指出，國泰從2012年開始從高鐵沿線開發，包括台北、桃園青埔、台南，陸續建構商城讓人民能更靠近生活。在取得了高鐵桃園專區後，從設計、審議到開發計劃，再到桃園置地廣場商城的開幕，桃園市政府給國泰全方位的支持與協助，多年長跑下來終於在今日開花結果，套用年輕人用語就是「像極了愛情」！

劉上旗指出，桃園置地廣場面積達6萬6千坪，約當30個足球場，是台灣最大商業用地，古人說十年磨一劍，十年前大家對高鐵沿線沒有共識想法定位時，國壽已有前瞻眼光與思維，所以建構複合式商圈，幕後推手就是國泰世華銀行副董事長蔡宗翰。

劉上旗指出，國壽目前總資產7兆多元，不動產就占7﹪約5000億元，他進一步分析，國泰人壽在不動產的配置為商辦52﹪、飯店19﹪、物流15﹪、住宅2﹪。

劉上旗表示，國壽拿下桃園置地50年的地上權、投資金額達200億元，預期投報率4％，由於國內其他有價證券資產投報率相對低，所以有50年穩定投報率對國壽來說很不錯，又兼具讓國人有很好的休憩、親子遊玩的場所，所以是蠻期待的。

劉上旗分析，桃園置地附近有機捷、航空站、高鐵，商業用地相對大，有30個足球場那麼大所以若是蓋商辦要蓋好多棟，但開發為複合式商城，找到能產生綜效的承租戶效益更好，很難說複合式商城發展一定比商辦好，但就此案來看投報比商辦的3﹪高一點。

國泰人壽打造置地品牌，目前已有台北信義置地、桃園、台南置地，面積已有7萬多坪，劉上旗透露，位在台灣大道、文心路何厝站附近的「台中置地」目前也已整地好，預計三、四年內可開發完成，依法規最慢五年內必須開發完畢。

劉上旗指出，國泰置地品牌已打出一定水準，國際一流大企業在選辦公室時都會先選國泰，因為辦公室不是只看租金，還要看地點、設施、服務、樓管、建設品質，不是只有入駐強檔企業就可以的。就像每年國外的賀歲片，就算找了很多大卡司，但劇情爛也沒有，就算別人可以複製大卡司，但國泰置地品牌不只是集結大卡司，而是不管商辦、樓館服務、複合式商城，都能給進駐廠商不同的體驗。